Zwettler schossen sich fürs Finale warm

Ihre Plätze hatten die Zwettler Hurricanes und die Stock City Oilers schon bezogen. Das letzte Spiel im Grunddurchgang zwischen den beiden Top-Klubs der Liga am Samstag wurde damit mehr zu einer Vorbereitung für das Finale, das in den kommenden zwei Wochen ausgetragen wird. Dabei lief es nach langer Führung der Zwettler schon auf eine Overtime hinaus. Ein „Tor der Kategorie Tor des Jahres“, wie es Zwettl-Verteidiger Benjamin Lintner nannte, brachte die Hurricanes aber schließlich doch noch in den Jubeltaumel.

In der Schlussminute nahm sich Gregor Preißl ein Herz und haute in der eigenen Hälfte auf den Puck. Der ging, unter etwas Mithilfe von Torhüter Michael Holzer, der beim Rettungsversuch nicht ganz gut aussah, ins Tor zum 4:3-Endstand. Der Jubel war riesig. „Damit haben wir Werbung für Eishockey gemacht und uns noch ein etwas zusätzliches Selbstvertrauen fürs Finale geholt“, freute sich Lintner.

Erstes Finalspiel am Samstag in Zwettl

Durch Jürgen Wais und Ferdinand Stellner gingen die Heimischen schon im ersten Drittel 2:0 in Führung, Wais legte im nächsten Abschnitt noch das 3:0 nach. „Wir waren eigentlich souverän in Führung“, stellte Lintner fest. Mit Fortdauer wurde aber die Partie ruppiger. Besonders die Zwettler ließen sich davon mitreißen, kassierten etliche Strafminuten, standen einmal sogar nur mehr zu dritt auf dem Eis. „Ein Haufen unnötiger Strafen“, ärgerte sich Lintner.

Das brachte die Gäste nämlich zurück ins Spiel. Das 1:3 fiel noch in Drittel zwei. Im Schlussabschnitt glichen die Stockerauer dann binnen zwei Minuten aus. Spannende Schlussminuten waren die Folge. Das Spiel wurde zweikampfintensiver, gestaltete sich ausgeglichen. Und dann kam Gregor Preißl…

Dank des Treffers in der Schlussminute geht Zwettl mit einem Erfolgserlebnis in die Finalspiele gegen Stockerau, das trotz Niederlage den Grunddurchgang als Tabellenführer abschloss. Das Kräfteverhältnis der Teams sieht Lintner ausgeglichen: „Wir haben auswärts mit vielen Ausfällen verloren. Jetzt haben wir gezeigt, was in uns steckt, wenn die erste Reihe komplett ist (beide Teams liefen am Samstag nicht in Vollbesetzung auf; Anm.).“ Das Ziel ist klar: „Wenn du im Finale stehst, willst du natürlich gewinnen!“

Die Hurricanes haben zuerst Heimrecht. Am Samstag wird um 19 Uhr wieder in Zwettl gespielt. Am Freitag darauf folgt das Rückspiel in Stockerau.