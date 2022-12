Fulminante Rückkehr aufs Eis in Zwettl

Werbung

Wie groß die Sehnsucht nach Eishockey in der letzten Bastion der Waldviertler Traditions-Sportart nach zwei Jahren Pause war, zeigte sich gleich beim ersten Heimauftritt der Zwettler Hurricanes am Samstag gegen Krems II. Offiziell 150 Zuschauer, tatsächlich an die 200 drängten sich rund ums Eis. „Die Stimmung war ein Wahnsinn – auch weil die ‚SUltras‘ (Fanklub der SU Rudmanns/Stift Zwettl; Anm.) ordentlich Gas gegeben haben“, schilderte Hurricanes-Verteidiger Benjamin Lintner.

Eigentlich wäre alles perfekt gewesen – auch die Dramaturgie mit einer spannenden Partie bis zum Schluss und der Entscheidung erst im Penaltyschießen. Allerdings fiel diese zugunsten der Gäste aus.

„Wir hätten es schon im ersten Drittel klarmachen müssen“, trauerte Lintner einigen vergebenen Chancen in der Anfangsphase nach. In Führung gegangen sind dank zweier später Tore aber die Kremser. Danach musste Zwettl immer hinten nachlaufen, glich dreimal aus, ging dann sogar als Führender ins Schlussdrittel.

„Dort hat Krems dann fast aus allem ein Tor gemacht“, schildert Lintner. Die Gäste legten auf 5:3 vor, Zwettl glich aus. In der Schlussminute legte Krems wieder vor, Zwettl glich noch einmal zum 6:6 aus. Es brauchte die Entscheidung im Penaltyschießen, wo sich Krems durchsetzte.

„Wir haben viel geboten im ersten Match“, resümierte Lintner dennoch positiv. „Besonders gefällt mir, dass zwei Neuanfänger gleich in ihrem ersten Spiel getroffen haben.“

Am Freitag geht‘s für die Hurricanes nach Stockerau, wo die Trauben hoch hängen werden, fürchtet Lintner: „Da wir an einem Freitag spielen, fehlen uns einige Spieler. Außerdem schätze ich Stockerau stärker ein als Krems. Das wird eine schwierige Partie.“