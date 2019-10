Bereits in vier Wochen geht es für Zwettls „Eishackler“ wieder ans Eingemachte, steht der erste Auftritt in Trautmannsdorf auf dem Programm. Fünf Tage später dürfen, die Fans der Braustädter bereits auf das erste Heimspiel hoffen. Denn der rechtzeitige Auftakt hängt wie immer von den Temperaturen ab, erinnert Hurricanes-Obmann Karl Kuchelbacher. „Ohne kalte Temperaturen kriegen wir kein Eis zusammen, aber bis dahin ist ja noch Zeit“, schmunzelt er. Sollte der Start planmäßig über die Bühne gehen, will man dem Publikum beim ersten Heimspiel neue Dressen präsentieren.

Die Mannschaft bereitet sich indessen schon mit ihrem neuen Trainer, dem Tschechen Milan Jindra, auf die kommende Saison in der wieder veränderten Landesliga vor. „Wir haben ein paar Trainings in St. Pölten absolviert, ein erstes Testspiel hat es auch gegeben“, erzählt der Funktionär und Eismeister. Gegen den EHC United setzte es eine 1:4-Niederlage. Am kommenden Wochenende geht es für die Mannschaft ins zweitägige Trainingslager nach Graz, wo neben drei Trainingseinheiten der nächste Test gegen eine Grazer Auswahl auf dem Programm steht.

Kern-Abgang schmerzt die Hurricanes

Personell sind die Zwettler an zwei Stellen verändert, ein Abgang und ein Ausfall schmerzen Kuchelbacher. Goalie Andreas Rabl erlitt im Sommertraining beim Streethockey einen Schien- und Wadenbeinbruch. „Er ist irgendwie an der Bande hängengeblieben. Sehr bitter für uns“, erklärt der Obmann. „Dafür kehrt Thomas Burger aus Mödling zu uns zurück. Er war schon einmal hier und ist ein richtig Guter.“ Für Angreifer Patrick Kern, der nach St. Pölten wechselte, fand Kuchelbacher noch keinen Ersatz. „Der Abgang tut uns natürlich sehr weh. Sonst wäre die Mannschaft relativ gleich geblieben. Da jemanden zu kriegen, ist natürlich nicht leicht. Es wäre nicht schlecht, wenn wir bis Transferschluss am 15. Dezember noch wen finden.“

Neun Mannschaften zählt die Landesliga in der neuen Saison. Stockerau wechselte in die Wiener Stadtliga, die starken Tullner blieben hingegen erhalten. Sehr zum Missfallen von Kuchelbacher. „Ich weiß, dass viele angefressen sind. Jeder wird sich eine Watschen abholen, und wie die Meisterschaft ausgeht, weiß man auch schon. Die sind zu stark für die Liga und haben sich nochmal verstärkt.“ Je vier Heim- und Auswärtsspiele wird der Grunddurchgang zählen, die Playoffs finden zwischen den oberen vier und unteren fünf Mannschaften statt.