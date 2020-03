Das Horrorszenario ist in der vergangenen Woche eingetreten, die Zwettler Hurricanes beenden die Saison 2019/20 ohne einen einzigen Sieg. Während der Verein die schwierige Zeit verdaut, rauchen bei den Verantwortlichen der Braustädter nun die Köpfe, wie es in Zukunft weitergehen soll.

„Ein paar Alte zurückholen und ein paar Neue dazu, das wäre der Plan.“Karl Kuchelbacher, Obmann Zwettler Hurricanes

Die 3:6-Niederlage nach einer 3:0-Führung in St. Pölten sei wie ein Ebenbild der gesamten Saison, klagt Obmann Karl Kuchelbacher nach der letzten Partie im Winter. „In fast jedem einzelnen Spiel haben wir ein bis zwei Drittel richtig gut mitgespielt und dann wieder alles aus der Hand gegeben“, meint er.

Am nächsten waren die Hurricanes einem Erfolg im zweiten Saisonspiel im November, als es nach drei Dritteln gegen die Stock City Oilers 2:2 stand. In der Overtime sicherten sich aber schließlich die Stockerauer den Sieg. Zwettl blieb nur ein Punkt – der letzte der gesamten Spielzeit.

Das nagt nicht nur an der Mannschaft, erklärt Kuchelbacher. „Für die ist das so ganz ohne Sieg klarerweise nicht sehr motivierend. Aber auch als Verantwortlicher fühlt es sich nicht gut an. Man versucht, das ganze Jahr über, etwas auf die Beine zu stellen und wird dann so vorgeführt.“

Schierhuber: „Neu und stärker aufstellen“

Die Ursache vermutet der Funktionär hauptsächlich in der geringen Spielerzahl seiner Mannschaft. „Die Kadergröße war das Hauptübel und absolut nicht optimal. Unsere Spieler müssen sehr viel mehr laufen als die Gegner und irgendwann verlieren sie dann halt die Luft“, weiß Kuchelbacher. „Spielerisch waren wir nicht schlecht, aber wer das Tempo nicht über 60 Minuten halten kann, wird auch nichts gewinnen. Fast alle Spiele haben wir dadurch am Schluss verloren.“

Darüber hinaus bemängelt der Obmann aber auch die Trainingsbeteiligung. „Die war nicht so, wie es sein sollte. Dann kann natürlich auch nicht das trainiert werden, was wir spielen wollen.“

Für die Zukunft gelte es nun, sich neu und stärker aufzustellen, gibt der leidgeprüfte Kapitän David Schierhuber den Weg vor. „Dazu gibt es schon einige gute Ansätze, die allerdings erst mit dem Verband und den anderen Vereinen abgesprochen werden müssen“, verrät er. „Das wird vermutlich in den nächsten Wochen bei einer Ligasitzung passieren.“

Schon im März müsse mit der Kaderplanung begonnen werden, erklärt Kuchelbacher, denn starke und wechselwillige Spieler würden bereits jetzt nach einer Entscheidung suchen. „Im Sommer kriegst du keinen mehr. Wer Eishockey spielen will, hat dann schon einen Verein. Daher haben wir auch schon vorgefühlt“, erzählt er. Einen zweiten Torwart möchte der Obmann verplfichten und vor allem an der Kadergröße arbeiten. „Ein paar Alte zurückholen und ein paar Neue dazu, das wäre der Plan.“