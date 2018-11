Landesliga 2

HURRICANES - RAPTORS 5:4. Die Heimpremiere der Zwettler Hurricanes ist mehr als gelungen. Gegen die Raptors aus Eisenstadt lieferten die Braustädter nicht nur ein starkes Match ab, sondern feierten auch noch einen Heimsieg. Einen verdienten, die Obmann Kurt Kuchelbacher findet: „Wir waren spielerisch stärker, sind aber lange Zeit an der starken Eisenstädter Torfrau gescheitert.“

Tatsächlich gerieten die Hausherren sogar 0:2 in Rückstand, mussten, nachdem Patrick Backknecht-Deutsch und Patrick Kern ausgeglichen hatte, mit einem 2:3-Rückstand in die erste Viertelpause gehen. In Viertel zwei bekamen die Hurricanes schließlich Oberwasser. Zwar gelang „nur“ der Ausgleich durch Richter, im Schlussviertel war aber dann klar, wohin die Reise geht. „Wir haben uns mit Fortdauer des Spiels immer mehr gesteigert, das Mannschaftsgefüge war super!“, lobt Kuchelbacher. Patrick Kern und Backknecht-Deutsch drehten die Partie endgültig. Das 4:5 der Eisenstädter war nur Ergebniskosmetik.

Weiter geht‘s für die Hurricanes am Samstag gegen die Hawks St. Pölten, die am Wochenende in Stockerau 8:3 triumphierten. Kein Grund zur Sorge für Kuchelbacher: „Ich rechne mir gute Chancen aus. Unser erstes Spiel haben wir verhaut, aber wenn wir so spielen, wie gegen Eisenstadt, dann werden wir unsere Chancen bekommen.“