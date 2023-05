Der Heimbewerb der Waldviertler Holzknechte steht vor der Tür

Die Waldviertler Holzknechte greifen wieder an! Nach der guten Vorbereitung im Trainingszentrum in Langschlag ist die Bewerbssaison nun gestartet. Am kommenden Wochenende steht auch schon der Heimbewerb auf dem Programm. Der findet wieder im Rahmen der Messe Wieselburg am 3. und 4. Juni statt.

„Es hat sich im Vorjahr sehr gut bewehrt, ist toll angekommen“, erklärt Eurojack-Geschäftsführer Manuel Haumer, warum der Heimbewerb neuerlich außerhalb des Waldviertels stattfindet. „Etwa 60 Sportler aus fünf Ländern werden am Start sein, darunter auch die besten neun des Saisonauftakts in Pfannenstiel.“

Der Auftaktbewerb zur Eurojack-Saison ist Wieselburg nämlich diesmal nicht. Kugler & Co. haben den ersten Bewerb bereits in den Beinen, stellten in Pfannenstiel in der Schweiz einmal mehr die Stärke der Waldviertler unter Beweis. Der siebenfache Europameister und amtierende Champ Armin Kugler holte sich den zweiten Rang, musste sich nur knapp dem Schweizer Severin Bühler geschlagen geben. Auch stark drauf war Rookie Lukas Wagesreiter mit Rang neun - bei den Flying Discs und im Single Buck lag er im absoluten Spitzenfeld. Das gute Ergebnis rundete Juliana Einfalt mit Rang vier um Frauenbewerb ab.

Diese drei zählen auch in Wieselburg zu den ganz großen Anwärtern auf einen Spitzenplatz. Am Wochenende wird auch die amtierende Baumkletter-Europameisterin Silvia Rentenberger erstmals in dieser Saison eingreifen - in Pfannenstiel gab's keinen Kletterbewerb.

In Wieselburg kommt auch das im Vorjahr ausgetüftelte, auf das Messepublikum zugeschnittene Bewerbsformat zum Einsatz. Auf der 20x16 Meter großen Bühne sind wieder Stationen für alle Disziplinen nebeneinander aufgebaut und die Sportler absolvieren so nebeneinander in verschiedenen Durchgängen alle Stationen - dabei gibt's in jedem Durchgang alle Disziplinen zu sehen. Anders als sonst, wo die einzelnen Disziplinen nacheinander abgearbeitet werden. „Das hat den Vorteil, dass der Messebesucher vorbeikommen kann, schaut sich einen Heat an, sieht dabei alle Disziplinen auf einen Schlag und kann danach weiter auf die Messe gehen“, erklärt Haumer.

Am Samstag während der Qualifikation gibt es vier Disziplinen zu sehen, die Durchgänge finden im Halb-Stunden-Takt statt. Beim Finale am Sonntag mit sechs Disziplinen wird im Stundentakt gewechselt.

Die Waldviertler Holzsportler sind übrigens praktisch die ganze Woche in Wieselburg im Einsatz. Am Mittwoch ist der letzte große Aufbautag, am Donnerstag und Freitag gibt's auf der Messe Holzsport-Shows.