Am Mittwoch ist es endlich soweit, steigt in der Stadthalle Zwettl die erste Runde der MEVZA.

Die Waldviertler Volleyballer werden nicht geschont, gleich beim Auftakt kommt es zum Kräftemessen mit der wohl stärksten Mannschaft, ACH Volley Ljubljana. „Die sind eine ganz große Nummer in der Champions League, zigfacher MEVZA-Sieger und slowenischer Serienmeister. Von der individuellen Qualität bis zum Kollektiv ist das ein europäisches Spitzenteam“, macht URW-Manager Werner Hahn keinen Hehl aus der deutlichen Außenseiterrolle seiner Mannschaft. „Auch für die Zuschauer wird das wieder eine ganz besondere Sache. In keiner anderen Ballsportart kommen heute Champions-League-Teams ins Waldviertel.“

Trotz der Stärke der Laibacher hofft Hahn auf einen positiven Start. „Ich bin überzeugt, dass in diesem Spiel alles möglich ist. Natürlich ist Ljubljana der klare Favorit, aber das waren sie schon einmal“, erinnert er sich an die letzte Begegnung. Damals verloren die Waldviertler zwar in drei Sätzen, das dafür denkbar knapp (29:27, 32:30, 31:29). „An diesem Tag haben sie uns unterschätzt, auch wenn sich am Ende doch wieder ihre große Qualität durchgesetzt hat“, so Hahn. „Aber es ist auch diesmal auf jeden Fall wieder etwas drin. Wir sind zwar der Underdog, in dieser Rolle fühlen wir uns aber sehr wohl.“

Zeit zum Luftholen gibt es für die Waldviertler nicht, am Samstag geht es im selben Bewerb gegen Aich/Dob weiter. „Wir spielen gleich zu Anfang ein Mörderprogramm, wollen das aber so“, erklärt Hahn. „Hinten raus wird uns dieser straffe Rhythmus helfen, wenn es mit den Entscheidungsspielen erst so richtig losgeht.“