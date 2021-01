Erfreuliche Nachrichten gab‘s rund um den Jahreswechsel für die URW Waldviertel: Wie bereits im Vorjahr wurden die Nordmänner mit der Austragung des Final Four-Turniers der Mitteleuropa-Liga „MEVZA“ beauftragt. Die Waldviertler setzten sich dabei gegen die Bewerbungen von Aich/Dob und Zagreb durch.

„Unser Präventionskonzept hat genauso überzeugt wie das Programm, das wir im Vorjahr geboten haben“, freut sich Manager Werner Hahn über den erneuten Zuschlag. Damit ist es auch obsolet, ob es die Waldviertler – derzeit Tabellenfünfter – in der MEVZA-Tabelle unter die Top-4 schaffen. Als Gastgeber ist die URW fix dabei, dazu kommen noch die Top-3 der Tabelle. Über die Bühne geht das große Finale in der Zwettler Halle am 27./28. Februar. Werner Hahn hofft, dass dann zumindest einige Zuschauer dabei sein können. „Das wäre eine tolle Sache – aber wir müssen abwarten.“

Jetzt wartet der Tabellenführer

Aktuell finden die MEVZA-Spiele noch ohne Publikum statt. So auch die Partie am kommenden Samstag (18 Uhr) , wenn es für die Waldviertler nach Maribor geht. Die Slowenen führen die Tabelle an, bezwangen zuletzt auch den regierenden Champion Ljubljana. „Die sind in dieser Saison extrem stark“, weiß Hahn. Sein Team gilt daher als großer Außenseiter, aber: „Zuhause haben wir zwar 0:3 verloren, aber das mit 22:25, 23:25, 23:25 ganz knapp. Wir wollen überraschen.“

Personell sind bei den Nordmännern alle Akteure an Bord. Seit 27. Dezember läuft wieder das Training, nur zum Jahreswechsel gab‘s zwei Tage frei. Nach einem turbulenten Herbst mit zahlreichen Covid-Fällen sieht Hahn sein Team wieder in einem Top-Zustand: „Alle sind fit.“