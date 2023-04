Start für Ballsport-Training in Echsenbach

Werbung

Mehr als 33 Kinder haben am ersten Trainingstag mit ihrer Teilnahme ihr Interesse bekundet. Die Mini-Ballschule richtet sich an alle Kindergartenkinder im Alter von vier bis sechs Jahren – das Hauptaugenmerk liegt dabei am Spaß an der Bewegung mit (aber auch ohne) Ball.

„Uns ist es wichtig, den Kindern die Freude am Sport und das Gemeinschaftserlebnis spielerisch zu vermitteln. Im Vordergrund steht Spiel und Spaß an der Bewegung, sowie die Möglichkeit, verschiedene Dinge mit dem Ball auszuprobieren“, betonen die Verantwortlichen des USC Hartl Haus. Bei allen Trainingsterminen werden die Kinder von Andrea und Andreas Letal betreut.

Die Trainings finden bis 11. Mai immer donnerstags statt – die Gruppe 1 von 13.30 bis 14.15 Uhr, die Gruppe 2 von 14.30 bis 15.15 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Andreas Letal (0670/6087814) oder Andrea Letal (0670/6087814)