Bis zum Saisonstart in der Austrian Volley League dauert es noch gut einen Monat. Volleyball-Österreich wird aber dennoch schon am Wochenende nach Zwettl schauen. Am Samstag sind nämlich die Nationalteams der Damen und Herren für EM-Qualifikationsspiele in der Stadthalle zu Gast.

„Außergewöhnlich! So etwas hat es in Zwettl noch nie gegeben“, blickt Werner Hahn, Manager der URW Waldviertel, dem Spektakel freudig entgegen. „Dass so ein Event hier steigt, zeugt auch vom hohen Stellenwert, den wir mittlerweile im Volleyball haben. Die Wertschöpfung für die Region ist immens.“

Und der Aufwand, den URW betreibt, ebenso. „Das wird eine richtige Großveranstaltung mit großem Rahmenprogramm“, schildert Hahn. Los geht es schon am Freitag, wo die Nationalteams in der Stadthalle trainieren werden, auch für Samstagvormittag ist eine Einheit angesetzt. Dazu werden zwei Weiterbildungsseminare abgehalten. Und zwischen den Spielen sorgt die Sportland-NÖ-Challenge für Kinder für Unterhaltung.

Mit der EM-Quali geht‘s um 17.45 Uhr mit dem Match der Damen gegen den dreifachen EM-Finalisten Kroatien, der erst einmal eine Euro verpasst hat, los. Nach einem Sieg (3:0 gegen Albanien) und einer Niederlage (1:3 gegen die Schweiz) sind die ÖVV-Damen noch voll im Rennen um das EM-Ticket.

Mit der NÖN gratis zur EM-Qualifikation

Das gilt auch für die Herren, die dann um 20.15 Uhr auf Gruppenfavorit Portugal treffen. In Steyr schlug man Kroatien 3:1, in Albanien musste man sich jedoch 2:3 geschlagen geben. Die Herren sind also schon etwas unter Zugzwang. Die Portugiesen werden aber ein harter Brocken sein, schafften Ende Juni den Aufstieg in die FIVB Nations League und gehören damit zu den Top 16 der Welt.

Ein Spektakel in der Zwettler Stadthalle ist also garantiert. Dort rüstet man sich für einen Zuschaueransturm. Zwei Zusatztribünen wurden in der fernsehtauglich getrimmten Halle (ORF Sport plus überträgt beide Spiele live) aufgebaut. „Wir hoffen auf ein volles Haus“, sagt Hahn. „Der Vorverkauf auf Ö-Ticket läuft sehr gut. Wir haben aber auch noch Kapazitäten, damit alle Waldviertler, die wollen, dabei sein können.“

Karten gewinnen!

Und NÖN-Leser sind mit etwas Glück gratis mit dabei. In Kooperation mit der Union Raiffeisen Waldviertel werden 2 x 2 Eintrittskarten verlost. Teilnehmer zur Verlosung schicken eine E-Mail an m.koepf@noen.at mit dem Kennwort „Volleyball“ mit Name, Adresse und Telefonnummer. Die Verlosung ist am 24. August (Ausschluss des Rechtsweges).