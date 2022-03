Gintenstorfer & Doppler nicht zu schlagen

Der Neustart der Waldviertler Crosslaufserie bleibt ein eher verhaltener. Auch beim Lauf in Schwarzenau, in der Wiege des Crosscups, kamen insgesamt nur 38 Sportler zusammen – dafür gab es aber wieder ein gutbesetztes und vor allem gut gelauntes Starterfeld. An die Spitze setzten sich dabei wie schon im Zwettltal vor zwei Wochen Ruth Doppler und Philipp Gintenstorfer.

Die Strecke bestand aus zwei Runden zu je knapp 3km mit einem anfänglichen kurzen Bergaufstück und anschließend leicht bergab mit einigen kurzen Gegensteigungen gegen den Wind zurück Richtung Brühlteich – geht in Summe über rund 50 Höhenmeter.

Bei strahlendem Sonnenschein und eisigem Wind setzte sich Gintenstorfer von Beginn weg in Führung, erarbeitete sich schon auf der ersten Runde einen Vorsprung von knapp 30 Sekunden auf die Verfolgergruppe. „Auch in der zweiten Runde konnte ich mein Tempo sehr gut halten, hatte einen Kilometerschnitt von 3:43, was in Ordnung ist“, resümiert der ULC-Langenloiser.

Letztlich finishte er nach 20:57 Minuten als klarer Erster

Hinter Gintenstorfer formierte sich ein Zwettler Trio als Verfolgergruppe. Durchgesetzt hat sich dort letztlich Alexander Leutgeb (LC Werbeprofi), der nach 21:58min das Ziel sah, sechs Sekunden vor dem Zwickl-Zwettler Michael Gaubitzer und zwölf Sekunden vor dem Georgenberger Daniel Hable (LC Werbeprofi).

Noch deutlicher lief es bei den Damen ab. Dort setzte sich die Garserin Ruth Doppler klar in 22:56min durch, distanzierte die zweitplatzierte Christina Kastner (SC Zwickl Zwettl) auf mehr als eineinhalb Minuten. Rang drei ging an die LTU-Waidhofnerin Christina Schön.

Gleich am Samstag folgt auch schon der Schlusspunkt des heurigen Crosscups in Maissau. Unabhängig wie das Finale um die Amethystwelt ausgeht: Mit dem Gesamtsieg werden sowohl Gintenstorfer als auch Doppler trotz ihrer dominanten Vorstellungen nichts zu tun haben, da dafür vier Ergebnisse notwendig sind – beide waren nur in Schwarzenau und Zwettl am Start.

Bei den Frauen steht mit Christina Kastner die Gesamtsiegerin schon fest. Mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen in der Wertung kann sie nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Etwas mehr Spannung ist noch bei den Herren vorhanden. Derzeit hat Daniel Hable die Nase vorne, wird aber dicht verfolgt von Michael Gaubitzer.