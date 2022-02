Große Langlauf-Party in Bärnkopf

Die Mutter aller Langstreckenbewerbe in Österreich meldete sich am Samstag mit einem fabelhaften Comeback zurück im Langlauf-Kalender. Top-Bedingungen, starke Leistungen und Kaiserwetter machten die 12 Stunden von Bärnkopf zu einem vollen Erfolg.

Dabei musste das Veranstalterteam um Herbert Lackner kurz vor dem Rennen noch einen herben Nackenschlag einstecken. Am Donnerstag, die Loipen waren schon hergerichtet, brachte der Orkan warme Temperaturen auch in die mit 1.000 Meter Seehöhe höchstgelegene Gemeinde des Bezirks Zwettl. „Das hat die Loipen arg in Mitleidenschaft gezogen“, erzählt Lackner. „Zum Glück haben wir in unserem Holzfällerdorf mehrere Fuhrwerksunternehmer, die uns kurzfristig dabei unterstützt haben, mit ihren Großgeräten tonnenweise Schnee auf die Loipe zu bringen.“ Bis Mitternacht waren die Helfer im Einsatz, um die Strecke für den Renntag neu zu präparieren.

Erinnerungen an Skandinavier geweckt

Das gelang. „Ich muss da wirklich allen ein Kompliment aussprechen. Die halbe Ortschaft war auf den Beinen!“, betonte Lackner. „Das Rennen wurde ein absoluter Erfolg.“

Etwa 60 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung über sechs respektive zwölf Stunden. Beim Start am Vormittag war der Wind noch ein Störfaktor, der legte sich aber im Lauf des Tages. Gelaufen wurde im freien Stil auf einem 4,5 Kilometer langen Rundkurs, wobei pro Runde 100 Höhenmeter zurückzulegen waren.

Die ganz großen Namen fehlten zwar beim Revival, die Leistungen waren aber durchwegs top. „Eine internationale Szene gibt es derzeit ja nicht, daher fehlt der aktuelle Vergleich“, sagt Lackner. „Aber wir haben ja die Daten der früheren Rennen. Die wurden zwar noch im klassischen Stil gefahren, dafür sind heute mehr Höhenmeter zu absolvieren, sind die Loipen schwieriger.“

An frühere Zeiten erinnerte etwa die Staffel „Local Heroes“ bestehend aus den einheimischen Langläufern Manuel Grudl, Christoph und Bernhard Schwarzl. Sie spulten in zwölf Stunden 65 Runden ab, bewältigten damit 212km und holten sich den Sieg in der Dreier-Staffel. „Wenn man sich da Leistungen der skandinavischen Nationalteams früher anschaut, da hat nicht viel gefehlt. Das ist aller Ehren wert“, betonte Lackner, der selbst mit dem Oberösterreicher Pepi Bichl und dem Ottenschlager Hannes Krivetz als „Crataegutt Seniors“ die älteste Staffel (im Schnitt 73 Jahre alt) stellte. Sie schafften 118km und übertrafen damit auch Lackners Familienrekord aus früheren Tagen bei Weitem. „Mir selbst ist es gesundheitlich nicht so gut gegangen“, schildert der 81-Jährige. „Wir haben es im Endeffekt aber sehr gut drüber gebracht.“

Bleibt es beim Revival oder geht es jetzt weiter?

Den Sieg im Einzel holte sich Peter Kiene aus Zell am See, der in zwölf Stunden 185km abspulte. Beste Dame war Angelika Becker aus Schörfling mit 115km. Über die sechs Kilometer siegten Markus Meister und Anna Schmidhofer im Einzel. Beste Staffel war das Kästle-Nordic-Melasan-HWK-Team mit 23 Runden.

Das Revival des einstigen Langstrecken-Klassikers im Süden des Waldviertels ist damit mehr als gelungen. Stellt sich noch die Frage: Bleibt‘s bei der einmaligen Wiederbelebung oder sollen die 12 Stunden von Bärnkopf nun wieder ein Fixpunkt im Langlauf-Kalender werden? „Im Moment sind alle euphorisch, würden das Rennen sofort wieder machen“, schildert Lackner. „Ein Unsicherheitsfaktor ist aber immer die Schneelage. Eigentlich bräuchte man Kunstschnee, um gute Bedingungen garantieren zu können.“

Und Schneekanonen gibt es eben in Bärnkopf nicht. Noch nicht?