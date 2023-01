Eishockey: Zwettler Hurricanes im Siegesrausch

Werbung

Mit dem neuen Jahr haben die Zwettler Hurricanes das Siegen wieder gelernt. Dem Auftakterfolg in Hollabrunn vorige Woche ließen die Eishackler am Samstag gegen Klosterneuburg gleich den nächsten Sieg folgen – da es in Klosterneuburg kein Eis gibt, wurde das Spiel kurzerhand nach Zwettl verlegt.

Dabei gerieten die Hurricanes gleich in der ersten Minute in Rückstand, nach vier Minuten stand es aber schon 2:1 für die Hausherren. „Da ist es ratzfatz gegangen“, schmunzelte Benjamin Lintner, Verteidiger der Hurricanes. In weiterer Folge gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Zwettl zog zu Beginn des zweiten Viertels kurzzeitig auf 4:2 weg, die Eisbrecher glichen aber wieder aus. „Das 4:4 war aber der Wendepunkt, da ist Klosterneuburg eingegangen.“

Drei Hattrick-Schützen und ein Premieren-Treffer

Die Hurricanes übernahmen das Kommando, trafen praktisch im Minutentakt. Sie setzten sich noch im zweiten Drittel auf 9:4 ab, im Schlussabschnitt zunächst auf 11:4, ehe der Schlusspunkt dann noch den Klosterneuburgern vorbehalten war. „Im letzten Drittel waren wir dann nicht mehr so konzentriert, was aber angesichts des sich abzeichnenden ersten Heimsieges seit vier Jahren auch irgendwo verständlich war“, meinte Lintner.

Seit der Saison 2018/19 waren die Hurricanes auf der Zwettler Kunsteisbahn sieglos. Zwei Saisonen wurde nicht gespielt, davor war man in der 1. Landesliga chancenlos. „Die Freude war riesengroß. Die vielen Zuschauer haben es umso schöner gemacht. Wir haben in Zwettl wahrscheinlich so viele Zuschauer wie alle anderen Klubs zusammen“, sagte Lintner. „Man merkt, wie stark wir sind, wenn wirklich alle Spieler fit sind. Es läuft wirklich gut!“

Mit Jürgen Wais, Alexander Schöfbeck und Sascha Scharizer gelang gleich drei Zwettlern gegen Klosterneuburg ein Hattrick. Youngster Niklas Bayer erzielte obendrein seinen Premierentreffer im Erwachsenenbereich.

Mit diesem Schwung wollen die Hurricanes am Samstag auch Hollabrunn verblasen.