Stihl Timbersports World Trophy: Kugler zum achten Mal Staatsmeister

Werbung

Der Wiener Rathausplatz war eine Woche nach der „Waldviertelpur“ gleich noch einmal fest in Waldviertler Hand. Am gesamten Wochenende waren einige der weltbesten Holzsportler bei der Stihl Timbersports World Trophy in der Hauptstadt zugegen. Am Sonntag geigten dann die Österreicher unter sich bei der Staatsmeisterschaft auf – und Armin Kugler holte seinen achten Titel!

„Eine tolle Sache. Es ist alles aufgegangen“, freute sich Kugler, der nach Problemen bei der World Trophy am Vortag mit etwas Wut im Bauch in die Staatsmeisterschaft gegangen ist. „Ich konnte in allen Bewerben meine Leistung abrufen, war auch bis auf Stock Saw überall schnellster.“ In seiner Paradedisziplin dem Springboard, brauchte er für die untere Tasche acht Schläge, für die obere nur vier. „Das passt sehr gut, wenn auch noch etwas Potenzial da ist“, erklärt der 30-Jährige. An der Hot Saw, die ihn vor zwei Wochen beim Eurojack-Auftakt etwas fuchste, legte er diesmal eine Personal Best mit 6,74sek hin.

An der Hot Saw war auch Josef Laier top drauf, legte mit 7,24 eine neue persönliche Bestmarke hin, wie auch an der Stock Saw (16,90). Diese beiden Top-Vorstellungen waren mit ein Grund, warum der Oberlembacher noch Rang zwei ergatterte. „In den ersten beiden Disziplinen ist es irrsinnig schlecht gelaufen“, schildert der 36-Jährige. „Ich hab‘ dann in den letzten Disziplinen mehr Risiko genommen. Das hat sich voll ausgezahlt.“

Wagesreiter wieder Nachwuchs-Champion

Laier, Obmann-Stellvertreter der Langschlager Holzsportler, zieht generell ein sehr positives Fazit nach dem Wien-Wochenende: „Die Kulisse auf dem Rathausplatz war traumhaft. Als Verein sind wir dort wirklich sehr stark aufgetreten. Hermann Heiligenbrunner (4.) und Matthias Hinterreither (5.) waren auch gut drauf. Unser Obmann Manuel Haumer hat sehr stark aufgezeigt.“

Das Top-Abschneiden der Waldviertler rundete Lukas Wagesreiter ab. Der Rappottensteiner verteidigte seinen Titel in der Rookie Championship souverän. „Den Unterschied hat die Stocksaw ausgemacht, weil ich dort als einziger eine gültige Zeit geschafft habe“, schildert der vv-Jährige. „Ich bin zufrieden mit meinen Leistungen. So eine Titelverteidigung ist wirklich schwierig. Die Erwartungshaltung, auch meine eigene, war hoch. Die Konkurrenz schläft auch nicht.“ Das musste er am Samstag anerkennen, da verpasste Wagesreiter in der Rookie-WM den Cut.

Im Women Cup musste am Samstag auch Juliana Einfalt Lehrgeld bezahlen. Schon mit der Kettensäge geriet sie ins Stocken, mit der Axt blieb sie schließlich an einem Ast im Stamm hängen. „Zuviel Druck… Trotzdem war Wien ein großartiges Erlebnis, aus dem ich viel gelernt habe. Ich werde jetzt mein Training etwas anpassen und mit Sicherheit wieder angreifen“, so Einfalt.

Nächste Gelegenheit dazu gibt‘s schon in zwei Wochen

Da geht im tschechischen Jihlava der Eurojack weiter. Davor gibt es nach drei fordernden Wochen aber einmal etwas Zeit zum Durchschnaufen. „Gut, dass jetzt etwas Pause ist. Das war schon sehr fordernd. Vorige Woche sind in Wien auch einige Drehs mit dem ORF dabei gewesen, das hängt sich schon an“, sagt Kugler, der in Jihlava fix am Start sein wird. Davor geht‘s aber in der heimischen Landwirtschaft weiter. „Einsilieren steht am Programm!“

Die Eurojack-Europameisterschaft wird übrigens wohl heuer in drei Bewerben entschieden werden. Nach Wieselburg und Jihlava steht nur mehr Schüttetal (Deutschland) Ende Juli auf dem Programm. Grendelbruch in Frankreich und die beiden Schweizer Orte Luthern und Pfannenstiel werden heuer voraussichtlich keine Bewerbe veranstalten.