Sechs Turniere in Wien, Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich bildeten die Staatsmeisterschaft im „Agility“, bei der eine Waldviertlerin den Titel davontrug. Für den Hundesportverein Waldviertel Mitte gewann Irmgard Kreutzer mit ihrem Hund „Ronny“ zwei erste Plätze und einen zweiten Platz beim Abschlussturnier in Hagenbrunn. Mit 126 Punkten war ihr der Titel in der Gruppe „Agility 2 Large“ nicht zu nehmen.

Landesmeisterschaft

Bei der am Samstag stattfindenden Landesmeisterschaft erreichte Kreutzer mit „Ronny“ den dritten Platz und Daniela Reichhalter wurde mit „Lara“ Sechste. Martin Ableitinger startet mit „Smoky“ auch im klassischen Hundesport und wurde beim letzten Turnier Vierter.