Einen neuen Trendsport-Bewerb in der Wiener Messehalle ließ sich das Zwettler Laufass Silvia Wührer nicht entgehen. Beim Hyrox, einer vor zwei Jahren in Hamburg geborenen Kreuzung aus Kraft-, Ausdauer- und Laufübungen, werden in einem Parcours so schnell wie möglich Laufstrecken und Fitnessaufgaben im Wechsel absolviert.

„Die Neugierde war groß und ein bisschen Off-Season-Spaß passt gut“, meinte die ausdauernde Waldviertlerin. „Es wird achtmal ein Kilometer gelaufen und dazwischen jeweils eine Crossfit-Übung eingelegt.“ Dabei müssen etwa ein Gewicht-schlitten (75 und 95kg) gezogen und geschoben oder 80 Meter im Liegestützsprung zurückgelegt werden.

„Ich wusste nicht so wirklich, worauf ich mich einlasse. Vier der neun Crossfit-Workouts habe ich nicht einmal üben können, weil ich keine Möglichkeit dazu gehabt habe“, erklärte Wührer. „Aber mir war es egal, ich war neugierig auf den Bewerb und wollte es versuchen.“

Nur elf Sekunden fehlten auf den Sieg

Beim ersten Ausprobieren der Übungen wurde der Respekt schon deutlich größer. „Da habe ich erstmals gemerkt, wie schwer diese Schlitten wirklich sind. Ich habe sie kaum vom Fleck gebracht. Ich habe nicht gewusst, wie ich das jeweils 50 Meter bewältigen werde können.“

Ihre Vorteile beim Laufen wollte Wührer ausspielen, um die fehlende Routine bei den Übungen wettzumachen. „Nach der ersten Übung (1.000m am Ski-Ergometer; Anm.) habe ich gewusst, dass dieser Plan nicht aufgehen würde. Also etwas langsamer laufen und dabei erholen“, dachte sie.

Am Ende sorgte Wührer für die große Überraschung, lief mit nur elf Sekunden Rückstand als zweitschnellste Frau (Schnellster ihrer Altersklasse) ins Ziel und schaffte damit die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2020 in Berlin.