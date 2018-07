Beim 20. Ironman Austria in Klagenfurt (3,8km schwimmen, 180km radfahren, 42,195m laufen) triumphierte der Niederösterreicher Michael Weiss in einer Zeit von 8:04:46 Stunden. Zweiter wurde Ivan Tutukin (RUS) vor Andy Potts (USA), die beide über tolle Laufleistungen aufs Podest rasten. Etwas später feierte die Deutsche Mareen Hufe mit einer Zeit von 9:00:32 Stunden ihren ersten Sieg nach sieben zweiten Plätzen bei einem Ironman vor der Niederösterreicherin Lisa Hütthaler.

Aber auch das Waldviertel durfte zwei Top-Plätze ihrer Triathlon-Spitzenathleten bejubeln: Die Zwettler Andi Kainz und Conny Krapfenbauer (beide URC Langenlois) landeten in ihrer Altersklasse M30 jeweils an der zweiten Stelle!

Kainz finishte fast eine Stunde nach dem Sieger in 9:02:50 Stunden als Gesamt-20. der über 2.800 Starter. Dabei musste er sich dem späteren Sieger in seiner Altersklasse nur um drei Sekunden geschlagen geben. Die Entscheidung fiel allerdings nicht im Kampf „Mann gegen Mann“.

Die Bestzeit wurde noch knapp abgejagt

Denn Kainz war beim „Rolling Start“, das heißt, die Starter werden in eigenen Wellen zum Schwimmen gelassen, schon in einem früheren Slot dran, kam mit Bestzeit ins Ziel. Dort musste er allerdings mitansehen, wie er noch knapp unterboten wurde. „In einem direkten Duell kann es so oder so ausgehen – auf jeden Fall hat man es mehr in der eigenen Hand“, so Kainz.

Über Platz zwei freute sich Conny Krapfenbauer bei ihrem Klagenfurt-Debüt sehr. Ihre für sie schwächere Disziplin, das Schwimmen absolvierte sie tadellos, am Rad war Krapfenbauer ohnehin souverän, den abschließenden Marathon spulte sie mit Bauchschmerzen in 3:25 Stunden runter. 10:10:29 Stunden bedeuteten Platz 14 bei den Damen und eben Silber in der M30-Altersklasse. „Es war sehr hart – aber beim Zieleinlauf hatte ich nur Tränen der Freude“, so die Zwettlerin.

Auch Routinier Alexander „Iron Alex“ war nach seinem letztjährigen Unfall wieder am Start, finishte in 10:27:22 als 44. in der Klasse M45 – siehe Interview rechts!

Die Fahnen des LTU Waidhofen hielt der Dobersberger Rudi Langsteiner hoch. In 10:50:03 finishte er auf Rang 38 in der M50 (Gesamtrang 560). Der Raabser Bernd Höfinger konnte ebenfalls finishen. Seine Zeit von 11:29:38 Stunden bedeuteten Rang 178 in der M35 und Gesamtplatz 940.