Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Zwettl

Nordmänner greifen nach der Sonne

Verpasster Finaleinzug spornte Waldviertel zu weiterer Leistungssteigerung an.

„Einmal Meister zu werden, ist eines unserer großen Ziele“, sagt Peter Kirchmayr, Obmann der Union Volleyball Waldviertel, im April dieses Jahres. URW hat in einer souveränen Vorstellung im kleinen Finale gegen Amstetten gerade Bronze in der Austrian Volley League gewonnen. Tage später ist es aber der UVC Graz, der Serienmeister Aich/Dob entthront.

Das haben eigentlich die Waldviertler seit einigen Jahren auf dem Zettel stehen. Die ziehen aber im Halbfinale gegen Grazer in Überform den Kürzeren. Und machen sich gleich nach Ende der Saison daran, wieder näher an die Sonne zu rücken. Zwar kommen den Nordmännern mit Rudi Boff und Leo Tille zwei Langzeit-Stützen (auch abseits des Spielfelds) abhanden, dem Verein gelingt es aber, die Lücken in der Mannschaft gut zu schließen.

Dazu professionalisiert URW das Vereinsumfeld noch weiter. So wurde das Athletiktraining mit der neuen Fitnesstrainerin Jennifer Wendt und Jürgen Hobiger auf neue Beine gestellt. Generell greifen ab dem Sommer noch mehr Zahnräder ineinander. Alles (Spiele, Trainings, Pausen, Reisen, Ernährung) wird aufeinander abgestimmt – bei 60 Spielen eine Herausforderung.

Aber eine, die sich auszahlt. Im AVL-Grunddurchgang gewinnt URW alle 14 Spiele, geht als Favorit in die Toprunde. Überhaupt leisten sich die Nordmänner keine Ausrutscher, halten zu Redaktionsschluss bei 24 Siegen in 28 Partien.

Im Anflug zur Weltmeisterschaft

Die Ottenschlagerin Brigitte Danzinger ist seit frühester Kindheit vom Fliegen fasziniert – kein Wunder, ist doch ihr Vater Franz Danzinger als Segelflug-Lehrer in Dobersberg tätig gewesen. Den Segelfliegerschein hat sie seit ihrem 18. Lebensjahr in der Tasche und nimmt auch seither an Wettbewerben teil – international erstmals 1996 bei der Europameisterschaft in Ungarn. 2021 kommt ein absoluter Höhepunkt dazu. In Leszno (Polen) startet sie bei der Segel-Kunstflug-Weltmeisterschaft. Die erhoffte Medaille verpasst sie dort deutlich, kommt aber mit vielen Erfahrungen wieder heim.

Reinhard Hofbauer

Molhams Stern geht auf

Zwettler (14) räumt bei U16- & U18-Bewerben ab.

Erfolge sind eine Konstante in der Karriere des Molham Hawana. Der Stern des 14-jährigen Leichtathletiktalents aus Zwettl geht 2021 so richtig auf. Molham holt regelmäßig Medaillen, erstmals auch in U16- und U18-Bewerben. Gleich beim allerersten, der Siebenkampf-Landesmeisterschaft, holt er Silber, kurz davor schon im Speerwurf U18-Landesbronze (er wird auch U18-Sechster bei der Österreichischen Meisterschaft). Schließlich ist er bei der U18-Mehrkampf-Meisterschaft in Villach noch bester 14-Jähriger. „Molham zeichnen seine Leidenschaft und sein Fleiß aus, die ihm zu beachtlichen Erfolgen verhelfen“, sagt Trainer Georg Werthner.

Top-Fußballklubs mit zwei Gesichtern

Nach sehr unterschiedlichen Saisonverläufen finden sich beide Landesligisten des Bezirks im Tabellenkeller wieder.

Besonders der SC Zwettl durchläuft dabei ein Wechselbad der Gefühle. Nach guten Transfers im Sommer als Gar-nicht-so-geheim-Tipp auf den Meistertitel in der 1. Landesliga gehandelt, schwinden die Hoffnungen nach einer Reihe von verletzungsbedingten Ausfällen zusehends. Zum Saisonstart stabilisieren sich die Braustädter aber, sind sensationell wochenlang im Spitzenfeld. Am Ende geht jedoch die Luft aus, der SCZ rutscht auf Rang 13 ab.

Für den USC Schweiggers läuft es von Beginn weg nicht gut. Erst gegen Ende der Herbstsaison gelingen der Pomassl-Elf zwei Siege, mit denen sie den Anschluss hält. An beiden Siegen maßgeblich beteiligt ist Kapitän und Urgestein Lukas Strasser, der nach der Herbstsaison seine Karriere beendet.

Grabovac-Comeback endet schnell

Rechtzeitig zum Saisonstart präsentiert der SC Hartl Haus einen Trainer-Coup: Der frühere Erfolgscoach Damir Grabovac, der mit dem Klub von der 2. Klasse bis in die 2. Landesliga durchmarschiert ist, soll den alten Glanz zu den Echsen zurückbringen. Liebesbeziehung wird es aber beim zweiten Mal keine mehr. Noch vor dem Ende der Herbstsaison trennen sich die Wege wieder. Echsenbach überwintert in der Gebietsliga als Letzter.

Senioren auf der Überholspur

Die Crataegutt Seniors um den Bärnkopfer Herbert Lackner haben gemeinsam schon so einiges erlebt – unter anderem das Race Across America. 2021 gründen die Freunde ein Senioren-Rennteam (Durchschnittsalter 71 Jahre!). Das Race Around Austria finishen sie im Viererteam in 3 Tagen, 14 Stunden und 55 Minuten (Bild bei der Siegerehrung). Zum Abschluss des ersten Jahres holen sie bei der UCI-Weltmeisterschaft sechs Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen.

Martin Bihounek

Zwei Herbstmeister

In den 2. Klassen Waldviertel regieren die Zwettler Kicker. Schwarzenau dominiert in der Thayatal, Langschlag holt sich nach einem Duell mit Kirchberg den Herbstmeistertitel in der Süd.

Laufstark

Aufgrund der Covid-Pandemie ist der Lauf-Kalender auch 2021 ziemlich ausgedünnt – im Waldviertel muss der W4-Cup wieder abgesagt werden, ist der Kamptallauf in Zwettl bis zu den Crossläufen Ende des Jahres das einzige Lauf-Event. Dafür sind die Zwettler Läufer in der Ferne erfolgreich. Anna Holzmann siegt beim Vienna Business-Run und holt sich später Bronze bei der Straßenlauf-Landesmeisterschaft – dort holen Thomas Wührer M40-Gold und Alois Dornhackl M60-Bronze.

An der Spitze

Die Langschlager Holzknechte zeigen im August in München groß auf. Armin Kugler (Steinbach, Bezirk Gmünd) wird zum siebenten Mal Staatsmeister, Lukas Wagesreiter (Bild) gewinnt mit einer perfekten Vorstellung (Siege in allen vier Disziplinen) den Nachwuchsbewerb „Rookies Championship“ und Juliana Einfalt aus Groß Gerungs wird im Frauenbewerb Vierte. Die Eurojack-Bewerbe fallen auch 2021 alle aus.

Stihl Timbersports

Triathleten auf der Überholspur

Neuerlich eine starke Saison legen die Zwettler Triathleten hin. Bei den Sprintlandesmeisterschaften in Traismauer regnet es Edelmetall. Cornelia Krapfenbauer holt Gesamtbronze und AK30-Gold, Lebensgefährte Andi Kainz AK35-Silber und „Iron Alex“ Frühwirth AK50-Gold. Auf der Mitteldistanz in Traismauer ist Silvia Wührer drittschnellste Frau. Sie legt dann beim Ironman 70.3 in Graz eine neue Personal Best (5:02std) nach.

Ultra-Premiere

Unter dem Namen „Fittes Waldviertel“ stampft der USC Großglobnitz ein neues Ultrasport-Event (Laufen, Wandern, Radfahren) aus dem Boden. Die Premiere im Oktober kommt sehr gut an, lockt 160 Teilnehmer an.