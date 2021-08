Ziemlich heiß und feucht präsentierte sich am Samstag das Kamptal zwischen Roiten und Zwettl bei der 16. Auflage des Kamptallaufs des SC Zwickl Zwettl. 75 Läufer und einige Nordic Walker absolvierten die 11,4km-Strecke vom Dorfmuseum Roiten durch die malerische Natur zum Zwettler Sonnenbad am Kamp.

Und am schnellsten war dabei einer, den man schon seit einigen Jahren in keiner Lauf-Ergebnisliste mehr gesehen hat. Der Zwettler Thomas Weiß gab beim Kamptallauf sein Comeback und stand gleich auf Anhieb wieder ganz oben auf dem Treppchen. Er legte die Strecke in 43:40min zurück – einige Minuten langsamer als Philipp Gintenstorfer im Vorjahr, aber dennoch mit souveränem Vorsprung. Daniel Hable (LC Werbeprofi), der sich im Schlussabschnitt ein Duell mit dem Zwickl-Zwettler Thomas Wührer geliefert hatte, kam, sich schon auf den letzten Metern die Emotionen aus dem Leib schreiend, als Zweiter ins Ziel (44:14). Rang drei holte Wührer vor seinem Vereinskollegen Andreas Mayrhofer.

Kräftezehrender Heimsieg

Lange Zeit war auch Cornelia Krapfenbauer Teil der Führungsgruppe. „Nach vier Kilometern musste ich aber abreißen lassen“, erzählt die Zwickl-Zwettlerin, die seit einigen Monaten nicht mehr nach Trainingsplan trainiert. „Ich bewege mich aus zeitlichen Gründen eher nach Lust und Laune. Das merkt man an der Kondition. Der Lauf war für mich anstrengend“, sagt Krapfenbauer, die sich dennoch klar den Sieg in der Frauenwertung und den fünften Gesamtrang holte – mit 46:26min aber klar hinter ihrer Siegerzeit aus dem Vorjahr. „Der Sieg freut mich“, sagt sie. „Den Umständen entsprechend bin ich zufrieden. Ich habe dann nur mehr darauf geachtet, den Sieg sicher ins Ziel zu bringen.“

Das gelang. Mit mehr als einer Minute Rückstand lief Anna Holzmann als Zweite (und Gesamtsechste) ein, gefolgt von Silvia Wührer. Ein reines Zwickl-Zwettl-Podest also!

Nicht nur deshalb zog Zwickler Obmann Reinhard Poppinger zufrieden Bilanz: „Der erste Lauf heuer war sehr zufriedenstellend. Danke an alle Helfer, Läufer und Unterstützer. Und vor allem an Arnold Kainz für die Organisation!“