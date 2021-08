Der Kader der URW Waldviertel für die kommende Saison nimmt immer mehr Formen an. Nun präsentierte Manager Werner Hahn zwei junge Kanadier, die die Plätze von Evangelios Vaiopoulos und Maciej Borris einnehmen sollen.

Ihre Namen: Samuel Taylor-Parks und Daulton Don Sinoski, beide Jahrgang 1997. Sinoski ist Diagonal-Angreifer, Taylor-Parks Mittelblocker. „Beide sind sehr disziplinierte, gut ausgebildete Spieler“, erklärt Hahn. „Sie bringen aber auch eine gewisse Lockerheit, Lässigkeit mit. Sehr coole Burschen.“ Wenig verwunderlich, haben doch beide erst vor einem Jahr das College abgeschlossen und haben den Sprung nach Europa gewagt.

Daulton Sinoski wurde in der University of Saskatchewan ausgebildet, spielte in der Vorsaison bei Nizza in der ersten französischen Liga. Sam Taylor-Parks wechselte im Vorjahr von der Thompson Rivers University zum schwedischen Erstligisten Södertelge VBK.

Und jetzt wollen sie mit den Nordmännern zu neuen Erfolgen aufbrechen. Einen ersten Auftritt hatten die beiden schon beim Příbram-Cup, wo Waldviertel gegen die Gastgeber, Myjava, auf die man auch heuer in der MEVZA-Liga trifft, und Prag Siege feierte. „Für das erste Vorbereitungsturnier war das echt gut“, fasst Hahn zusammen. „Wichtig ist, dass wir jetzt Spielpraxis bekommen. In vier Wochen startet schon die Meisterschaft.“

Da wird nach aktuellem Stand nach über einem Jahr Geisterspiele wieder vor Publikum gespielt werden. „Darauf freuen wir uns schon sehr, endlich wieder volle Ränge zu haben, die tolle Stimmung…“ betont Hahn. „Spannend wird es auch für die Spieler. Bis auch Chrisi (Hahn; Anm.) und Pavel (Bartos; Anm.) hat von der aktuellen Mannschaft ja noch keiner Heimspiele vor vollen Rängen erlebt.“

Den persönlichen Kontakt suchen die Nordmänner auch mit den Sponsoren. Die kommen nämlich am Sonntag am Arbesbacher Beachplatz zum Sponsorenturnier zusammen. 80 Teilnehmer haben sich angesagt.

Eine Woche später steht dann schon die Teampräsentation in der Zwettler Stadthalle auf dem Programm. Und am 25. September erfolgt dann schon in Weiz der Startschuss zur neuen Saison der Austrian Volley League.