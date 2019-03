Knapp 130 Sportler aus 14 Vereinen stellten sich am Samstag in Herzogenburg der Herausforderung. Mittendrin bei der Landesmeisterschaft waren 15 Karateka von Bushido Echsenbach, die insgesamt 16 Medaillen, davon viermal Gold und viermal Silber, mit nach Hause nahmen.

„Zwei sind unter den besten Zehn gelandet. Wir sind sehr zufrieden“, freut sich Vereinspräsident Manuel Schüpany. Mit zweimal Gold, je einmal Silber und Bronze fixierte Michaela Stiegler den starken sechsten Platz. Einen ihrer zwei Siege erreichte sie im Teambewerb mit Michael-Johannes Hahn, der ebenfalls zwei Goldene heimtrug und Platz zehn erreichte. Auf Platz 29 setzten sich die Nachwuchskarateka Denise Meisl und David Zlabinger, die den Mixed-Teambewerb der U12 für sich entschieden. Im Medaillenspiegel aller Vereine stand Bushido Echsenbach damit auf dem fünften Gesamtrang.

Generationenwechsel ging gut über die Bühne

„Schlechter als Fünfter waren wir in den letzten zehn Jahren nie“, jubelte Schüpany. Und das, obwohl zuletzt ein Generationenwechsel vonstattenging. „Oft fällt es Vereinen dann schwierig, das Niveau zu halten, weil auf die neuen Trainer viele zusätzliche Aufgaben zukommen. Bei uns geht es aber gerade nahtlos weiter, das ist schön zu beobachten.“ Alleine die Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft hatte es für die Sportler in sich, weiß Schüpany: „Das Hinfahren und der Bewerb sind nicht der große Aufwand. Aber die laufende Vorbereitung, mit zwei Monate lang zusätzlichem Training, hat es in sich.“

Den Grundstein zum jüngsten Erfolg legte man im Vorjahr, als man das Augenmerk vermehrt auf den Nachwuchs legte. „Ganz viele davon sind dabeigeblieben. Von den Folgewirkungen profitieren wir jetzt.“