Fünf Wettkämpfer des USV Shotokan Groß Gerungs feierten beim 29. Hungarian Tatami Cup in Budapest unter 750 Startern aus 16 Nationen einen erfolgreichen Saisonabschluss.

Karola Allram, Jayden Seifert, Yvonne Kaufmann und Lisa Puhr starteten in ihren Kata-Bewerben und platzierten sich allesamt unter den Top Ten.

Der Fokus lag für alle aber im Kumite. Lisa Puhr musste sich erst im Halbfinale gegen eine starke Ukrainerin geschlagen geben, die im Finale auch auf Kaufmann traf – die Waldviertlerin holte Silber. Lisa Puhr schnappte sich im kleinen Finale Bronze, hatte damit aber nicht genug und belohnte sich für ihren starken Auftritt im U10-Bewerb mit der Goldmedaille.

Bei Fabio Puhr zeigte die Leistunskurve weiter nach oben. Im kleinen Finale führte er bereits mit 4:1 und verpasste aufgrund einer kleinen Unachtsamkeit am Ende nur knapp Platz drei. Allram schaffte es bei ihrem erst zweiten internationalen Turnier in diesem Jahr in die Top Ten, Seifert platzierte sich in einem großen und stakren Teilnehmerfeld seiner Altersklasse auf dem guten 15. Rang.