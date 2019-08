Das Geschwisterpaar Lisa und Fabio Puhr aus Groß Gerungs verbuchte bei den Helsinki Open 2019 große Erfolge. Die beiden Karateka vom USV Mukin Shori gewannen drei Medaillen und durften am Champions Camp teilnehmen.

Sich schnell auf die unbekannten Gegner aus 23 Nationen und 69 Vereinen einzustellen war für die neunjährige Lisa die größte Herausforderung, welche sie bravourös meisterte. Im Kata-Bewerb traf sie auf Gegnerinnen aus Finnland, Ägypten und Vietnam. Ihre große Wettkampferfahrung und eine konzentrierte Leistung in allen Begegnungen brachten ihr den dritten Platz ein. Auch in den folgenden Kumite-Disziplinen lief es für die junge Gerungserin wie am Schnürchen. Gegen ein starkes Teilnehmerfeld aus Russland, Finnland und Schweden reichte es am Ende wieder für die Bronzemedaille.

Auch Fabio bewies seine Routine bei internationalen Turnieren gegen Karateka aus Finnland, Lettland und Schweden. Im kleinen Finale sicherte er sich durch eine taktische Meisterleistung ohne Gegentreffer den dritten Platz.

Den Ausklang der Reise bildetete eine Einladung zum Champions Camp. Unter der Leitung von Kumite World Champion Alexandra Recchia und Kata World Champion Nguyen Hoang Ngan wurde ganztägig an Technik und Taktik gefeilt.