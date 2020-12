Bei einem PCR-Test wird das Erbgut des Coronavirus in einer Maschine so oft vermehrt, bis es von dem Gerät aufgespürt werden kann. Hat jemand wenige Viren in Rachen und Nase, muss das Erbmaterial oft vermehrt werden, bevor das Signal anschlägt. Der CT-Wert gibt an, wie viele Vermehrungszyklen notwendig sind. Je geringer dieser Wert ist, desto höher ist die Virenlast. Werte in den Zwanzigern bedeutet viel Virus, Werte in den hohen Dreißigern bedeuten wenig Virus.