Kirchberg/Wild Triathlon: Alexander Frühwirth ist zum 70. Mal „Ironman“

Lesezeit: 2 Min Bernd Dangl

Glücklich über seinen 70. Ironman: Alexander Frühwirth. Foto: privat

T riathlon-Legende Alexander Frühwirth aus Kirchberg/Wild absolvierte am Sonntag in Klagenfurt zum 70. Mal in seiner Karriere eine Langdistanz.