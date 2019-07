Tausche Autos gegen Fahrräder – am Sonntag von 8 bis 14 Uhr übernehmen weit über 200 Radfahrer das Kommando auf der vollständig gesperrten Zwettler Umfahrung. Beim von den Kosmopiloten ins Leben gerufenen „KosmoraZe“, wie der Verein sein Einzelzeitfahren nennt, müssen die Athleten in möglichst kurzer Zeit eine Strecke von 32 Kilometern und 400 Höhenmetern mit dem Rennrad oder der Zeitfahrmaschine bewältigen. Dabei wird in unterschiedlichen Wertungsklassen gestartet.

"Rechnen mit 250 Startern"

Das Teilnehmerfeld kann sich schon jetzt sehen lassen. „Allein heute sind noch 20 Leute dazugekommen, insgesamt stehen wir jetzt bei 223“, meint Mit-Organisator Franz Kolm. Die Anmeldung ist noch bis Donnerstag offen. „Wir rechnen mit 250 Startern“, meint Kolm.

Dem Publikum wird in der eigens geschaffenen Zone einiges geboten: Start, Wende, Highspeed- und Finish können von dort aus bestaunt werden. „Wichtig ist, dass wir diesmal auch Verpflegung anbieten dürfen“