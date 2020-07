Da alle Alterskategorien gemeinsam starteten und nicht durch Startnummern getrennt waren, war schwer einzuschätzen, wer zu welcher Altersklasse gehörte.

Die Kosmopiloten ließen auf der anspruchsvollen 72-km-Strecke mit sieben Runden nichts anbrennen und zeigten sich stets an der Spitze des Feldes. Der ehemalige Elitefahrer Michael Gaubitzer aus Zwettl kam als Gesamtvierter und Erster seiner AK ins Ziel. Mit Patrick Fitzinger (Gesamtelfter und 9. in der AK) sowie Jürgen Thaler und Hannes Krivetz platzierten sich weitere Kosmos in den AK-Top-10. Michael Kövalvi aus Wien und Fritz Rautner aus Langenlois wurden 7. bzw. 14. ihrer AK.