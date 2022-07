Erzbergrodeo? Fest im Sattel!

Werbung

Es gilt als eines der härtesten Rennen der Welt: das Erzbergrodeo, wenn sich rund 1.500 Starter aus 40 Nationen dem berüchtigten „Berg aus Eisen“ stellen. Und mittendrin statt nur dabei: Christopher Vieghofer. Der KFZ-Techniker aus Ybbs, wohnhaft in Kottes (Bezirk Zwettl), stand bereits zum vierten Mal am Start im steirischen Eisenerz. Dieses Mal sollte aber alles anders sein.

„Bis jetzt habe ich mir entweder wehgetan oder ich hatte ein technisches Gebrechen“, erzählt der 20-jährige Autohaus-Eckl-Racing-Fahrer. „Heuer hat es zum ersten Mal super funktioniert.“ Und wie es funktioniert hat! Freitag und Samstag stand jeweils der sogenannte Prolog an – die Quali für die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag. Am Freitag raste Vieghofer mit seiner KTM 300er Zweitakt gleich zu seinem besten Ergebnis: Rang 35! Damit war der 20-Jährige als einer der besten 500 Fahrer für Sonntag qualifiziert.

Und da ging es richtig zur Sache: Vieghofer startete von der ersten Reihe aus. „Das Erlebnis alleine war schon ein Wahnsinn – neben den ganzen Profis zu stehen“, schwärmt er. Vier Stunden Zeit haben die Fahrer, um die 27 Checkpoints zu bewältigen. „Es ist das schwerste Eintagesrennen der Welt in diesem Sport“, spricht Vieghofer die unglaublichen körperlichen Strapazen an, erschwert durch das Wetter. „Das Schwierigste war die Hitze mit 33, 34 Grad.“

Rang 42: „Mein bestes Ergebnis bis jetzt“

Dass von allen 500 Fahrern nur acht ins Ziel kamen, sagt alles. Vieghofer erreichte Checkpoint 20 – und damit als viertbester Österreicher den 42. Gesamtrang. „Mein bestes Ergebnis bis jetzt“, strahlt der 20-Jährige. „Und es wird auch so weitergehen“, zeigt er sich hoch motiviert. Derzeit befindet er sich auf der Suche nach weiteren Sponsoren. „Dann könnte ich nächstes Jahr bei der Junioren-WM dabei sein“, erklärt Vieghofer, der bereits jetzt bei vielen internationalen Rennen am Start steht und eine Enduro-Profikarriere anstrebt. „Das wäre der optimale Weg.“