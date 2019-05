KREMS III - ZWETTL 3:6. Am Sonntag konnten die Zwettler Tennis Herren ihren überraschenden Aufstieg in die Kreisliga A sogleich mit einem Sieg gegen KTK Krems rechtfertigen. Thomas Hahn konnte nach Satzausgleich im Tie-Break mit einem souveränen dritten Satz den ersten Punkt holen (2:6, 7:6, 0:6), Marcel Pipal, Daniel Schießwald und Wolfgang Mösslacher waren ihren Gegnern stets überlegen und gewannen jeweils klar in 2 Sätzen.

Mit einer 4:2-Führung starteten die Gäste somit in die Doppelpartien, wo sich das Einser-Doppel Hahn/Schießwald klar mit 6:3 und 6:3 durchsetzte. Noch eindeutiger verlief das Doppel von Pipal/Mösslacher. Sie besiegten ihre Gegner mit einem aussagekräftigen 6:0 und 6:0. Lediglich Michael Tüchler/Fabian Müllner passierten wie schon in den Einzelpartien zu viele Fehler und so mussten sie den Punkt erst im Championstiebreak hergeben (2:6, 7:5, 6:10).

Einem Gesamtsieg stand trotzdem nichts im Wege und die Zwettler konnten sich über einen gelungenen Saisonstart und die ersten zwei Tabellenpunkte freuen. Am Sonntag empfängt man in der Propstei Raabs.