Nach dem erstmaligen Erreichen des Playoffs startete die SPU gut in den ausgeglichene Schlagabtausch gegen die starken Schwechaterinnen.

Schlussendlich schlichen sich bei Zwettl aber zu viele Eigenfehler ein und die Gäste gewannen Satz Nummer eins. Der zweite Abschnitt war dem vorhergehenden sehr ähnlich. Starke Verteidigung und tolle Blockarbeit machten es beiden Mannschaften schwer, am Netz durchzukommen. Wieder waren es Unkonzentriertheiten der Zwettlerinnen, welche NÖ Sokol eiskalt ausnutzte. Einige taktische Umstellungen im Angriff brachten eine Wende und die Heimischen konnten einen kleinen Vorsprung bis zum Ende des Satzes verteidigen – nur noch 1:2.

Gespickt mit zwei Bundesliga-Spielerinnen stellte sich Sokol im entscheidenden Satz besser auf die Angriffe ein und holte den Sieg. „Heute haben wir gesehen, was uns in etwa im Playoff um die 2. Bundesliga erwarten wird. Wir haben gut mitgehalten, müssen aber in einigen Situationen cleverer werden“, resümiert Aufspielerin Verena Gundacker. Ines Hauer