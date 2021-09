Lange haben sich die Volleyballerinnen gedulden müssen, bis sie sich nach der ausgefallenen vorigen Saison endlich wieder in ihren Lieblingssport messen durften. Das 3G-Event in der Zwettler Stadthalle war sehr gut besucht und die Zuschauer wurden sogleich mit einem sehenswerten und spannenden Spiel belohnt.

In den ersten beiden Sätzen konnten sich die Zwettlerinnen klar als Favoriten etablieren. Wenige Servicefehler, eine aufmerksame Verteidigung und durchdachte Angriffe sicherten den Damen die 2:0-Führung (25:16, 25:23).

Wie so oft schlichen sich in der folgenden Phase mehr Fehler ein, der Druck am Service konnte nicht aufrechterhalten werden und die Damen agierten teilweise unsicher. Ein schneller Rückstand zu Beginn der Sätze konnte im Spielverlauf leider nicht mehr gut gemacht werden und somit gingen Satz drei und vier an die Gäste (19:25, 21:25).

Der knappe Satzverlust spornte die zuversichtlichen SPU-Damen weiter an, welche im Entscheidungssatz keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen ließen. Mit einer starken Verteidigung und wuchtigen Angriffen, allen voran jenen von Nachwuchstalent Viktoria Graf, gelang den Gastgeberinnen ein schneller Vorsprung und somit eine klare Entscheidung im fünften Satz.

„Wir sind froh, mit einem Erfolg in die neue Saison zu starten. Trotz eher kurzer Vorbereitungszeit zeigten die Damen ein attraktives und spannendes Spiel. Diesen Schwung gilt es in die nächsten Begegnungen mitzunehmen“, resümierte Coach Daniel Schießwald.