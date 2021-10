SPU Zwettl: Krimi in fünf Sätzen

Selbstbewusst und beinahe fehlerfrei startete Zwettl in das dritte Heimspiel in der Stadthalle. Überlegte Angriffe und eine tadellose Verteidigung bringen die Gegnerinnen stark unter Druck, der erste Satz geht ganz klar an die Heimmannschaft (25:11).

Dass man sich auf dem ersten Satzgewinn nicht ausruhen darf, mussten die Zwettlerinnen im weiteren Spielverlauf erfahren. Die Annahme der Böheimkirchnerinnen stabilisierte sich und auch deren Angriffe wurden erfolgreicher. Somit ging der zweite Satz an die Gegnerinnen (21:25). Im dritten Abschnitt spielten die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Sehenswerte Ballwechsel und starke Angriffe auf beiden Seiten führten zu einem spannenden Satzfinale, welches zu Gunsten der Zwettlerinnen ausging (28:26).

Von da an häuften sich allerdings die Eigenfehler der SPU-Damen und einige Unsicherheiten im Angriff und im Service führten zu einem eher klaren Satzverlust (19:25). Voller Ehrgeiz versuchten sie, im Entscheidungssatz das Spiel noch zu holen, die Spielerinnen konnten jedoch nicht ihre Bestleistung abrufen. So mussten sich die Zwettlerinnen knapp mit 13:15 geschlagen geben.

„Heute war leider nicht unser Tag. Nach einem souveränen Start war ein eindeutiger Leistungsabfall bemerkbar, der uns schlussendlich den Sieg kostete. Am Dienstag geht es aber gleich wieder weiter im Niederösterreich - Cup gegen Oberweiden, da können wir unser Spiel hoffentlich besser durchziehen“, resümiert Coach Daniel Schießwald.