URW Waldviertel: Top-Auftakt in Rot

Mit neuen Dressen und unter neuem Namen starteten die Zwettler Damen am Samstag in der Stadthalle in die neue Saison. Gegen Top-Klub Sokol holte die Union Volleyball Waldviertel gleich einen Fünfsatzsieg.

Von Beginn weg zog Zwettl davon – stabile Annahme, starke Defensiv-Arbeit und einige Fehler von Sokol verschafften URW einen klaren Vorsprung, der bis Ende des Satzes hielt (25:17). Der zweite Satz startete holprig, einige Angriffsfehler machten den URW-Damen Probleme, die schon 8:15 zurück lagen. Ihnen gelang aber eine tolle Aufholjagd, mehrere Service- und Blockpunkte führten fast zum Ausgleich. Am Ende holte aber Sokol mit 25:23 den Satz.

Der dritte Abschnitt lief von Beginn an besser. Zwettl setzt sich am Netz durch, erzeugten Druck am Service, holte den Satz mit 25:21 relativ klar. An der Stabilität ihrer Leistungen müssen die Heimischen aber noch arbeiten. Unsicherheiten im vierten Satz (22:25) führten zu einem Entscheidungssatz. Dort zeigte URW, angeheizt durch das tolle Publikum, aber auf. Sehenswerte Angriffe und schöne Blockpunkte, wie von Neuzugang Andji Pejic, führten zum verdienten Sieg (15:12). „Wir sind unglaublich froh, mit einem Sieg starten zu können, freuen uns über die tolle Unterstützung“, resümierte Außenangreiferin und Kapitänin Ines Hauer.