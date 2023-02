Bärnkopf: Senioren-Weltmeister dominierte Klassiker

Werbung

Das Schicksal der Biathlon-Landesmeisterschaft in der Nachbar-Ortschaft Gutenbrunn, die aufgrund der warmen Temperaturen am Samstag abgesagt werden musste, blieb den Veranstaltern der 12 Stunden von Bärnkopf erspart. Das frühlingshafte Wetter machte aber auch beim Langstrecken-Klassiker der Loipe massiv zu schaffen, sodass nach sieben Stunden die Reißleine gezogen werden musste.

„Gab es einen Tag vor dem Rennen noch ausgezeichnete Bedingungen bei strahlendem Sonnenschein und guten Loipenverhältnissen, setzten der über Nacht aufgekommene Sturm und steigende Temperaturen der Schneedecke stark zu“, so die Veranstalter in einer Aussendung. Ringsherum wurden Samstagmittag bereits Wintersport-Veranstaltungen abgesagt (Biathlon in Gutenbrunn, Eishockey in Zwettl). In Bärnkopf, der höchstgelegenen Gemeinde des Bezirks reichte es Samstagfrüh noch, die Loipe zu verkürzen – von 4,2 auf 3,2km –, um mehr im windgeschützten Wald bleiben zu können.

„Kräftiges Lebenszeichen des Wintertourismus“

Das funktionierte lange Zeit gut. Der erstmals ausgetragene Nachwuchsbewerb „12 Minuten von Bärnkopf“ ging am späten Vormittag unter reger Beteiligung reibungslos über die Bühne. Die Erwachsenen waren da bereits ins Rennen gegangen. Je länger der Tag dauerte, desto schwieriger wurden jedoch die Verhältnisse. Der Schnee wurde immer weicher, sodass sich immer mehr Löcher bildeten. „Die schnellen Abfahrten stellten eine Gefährdung für die Läufer dar“, so die Veranstalter, die um 16 Uhr schließlich die Reißleine zogen und den Bewerb abbrachen.

Dem Erfolg der Veranstaltung tat das aber keinen Abbruch. Der große Sieger war dabei der Schweizer Martin Furrer. Der sechsfache Senioren-Weltmeister dominierte das Rennen von Start bis zum vorzeitigen Ende nach sieben Stunden und gewann mit 90 abgespulten Kilometern knapp vor Martin Prinz (SC Lilienfeld), ebenfalls 90 km, aber 14 Minuten langsamer. Dritter wurde Günther Mayer (SKV-OeNB).

Die „6 Stunden von Bärnkopf“, die vollständig über die Bühne gebracht werden konnten, sicherte sich , wie schon im Vorjahr, der Deutsche Markus Meister vom Kästle Racing Team mit einer Laufleistung von ebenfalls 90 km.

Trotz des vorzeitigen Endes und der letztlich auch zusammengeschrumpften Starterzahl ziehen die Veranstalter um Herbert Lackner positiv Bilanz: „Alle Teilnehmer waren von der organisatorischen Leistung der 350-Seelen-Gemeinde Bärnkopf begeistert und spendeten durchwegs großes Lob. So gesehen war es wieder ein kräftiges Lebenszeichen des Wintertourismus im Waldviertel.“

Übrigens: Eine Art Jubiläum gab es auch zu feiern. Vor 40 Jahren wurden die 12 Stunden von Bärnkopf anno 1983 erstmals ausgetragen, entwickelten sich in den 1980er- und 1990er-Jahren als Teil der Langdistanz Team-Weltmeisterschaft WCT zu einem Klassiker in der Szene. Nachdem das Rennen ab der Jahrtausend-Wende nicht mehr ausgetragen wurde, belebten es Herbert Lackner und sein Team im Vorjahr mit großem Erfolg wieder.