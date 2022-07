Sommerpause endet mit Kamptallauf

Werbung

Ehe in Gmünd in der Nacht gelaufen wird, beendet ein echter Klassiker die Sommerpause Pause im Waldviertler Laufkalender. Am 6. August findet der 17. Sparkasse Kamptallauf des SC Zwickl Zwettl statt – und das nach zwei Corona-Versionen erstmals wieder in vollem Umfang. Es wird wieder die ursprüngliche Strecke von Roiten (Start beim Dorfmuseum; Bustransport zum Start ist möglich) durch das malerische Kamptal bis Zwettl (Sonnenbad beim Kamp) gelaufen.

Die Streckenlänge beträgt etwa 11,4 Kilometer. Los geht‘s für die Läufer um 16 Uhr, die Nordic-Walker starten bereits um 15.30 Uhr. Die Anmeldung und Startnummernausgabe erfolgt am Veranstaltungstag beim Sonnenbad (Voranmeldung am 5. August bis 20 Uhr möglich).

Weitere Infos: http://www.sc-zwickl.zwettl.at