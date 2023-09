Allentsteig bekommt einen Seelauf

Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass im Lauf der Jahre rund um den idyllischen Allentsteiger Stadtsee noch kein Waldviertler Laufklassiker entstanden ist. Nur 2008 gab es im Zuge des ASTEG-Cups einmal einen Seelauf, nachhaltiges entwickelte sich daraus aber nicht. Das soll sich jetzt ändern. Der Tourismusverein Allentsteig will den Allentsteiger Seelauf etablieren, lädt am 23. September zur Premiere.

„Wir wollten, dass etwas passiert“, antwortet Martin Litschauer, Obmann des Tourismusvereins, auf die Frage nach dem Warum. „Ein Lauf ist gut für die Gesundheitsförderung, gut für die Tourismusförderung. Das bietet sich einfach gut an.“ Klassiker wie der Herrensee-Lauf in Litschau oder der Ottensteiner Seelauf seien durchaus Vorbilder gewesen, um auch in Allentsteig den Stadtsee laufend zu umrunden, sagt Litschauer: „Wir haben hier so ein Juwel direkt vor der Haustür. Das wollen wir nutzen.“

Gestartet wird einmal klein. Zwei Runden um den See, zu insgesamt 4,85km. Anmeldung nur vor Ort, bei Start und Ziel vor dem Restaurant HORA. Auf die Top 3 bei Damen und Herren warten eigens angefertigte Holzpokale in der Silhouette des Stadtsees, dazu gibt es Alterklassen-Wertungen. „Heuer ist sozusagen ein Probelauf, einmal schauen, wie es ankommt“, sagt Litschauer, hat aber schon eine Menge Ideen in der Hinterhand - Chipzeitnehmung, eine längere Strecke, auch ein Triathlon schwebt ihm für die Zukunft vor. „Warten wir ab, wohin es sich entwickelt. Heuer wäre es für uns schon ein toller Erfolg, wenn wir 50 Starter schaffen.“

Näheres Infos auch unter: www.allentsteig.info/seelauf