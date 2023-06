Beim Zwettler Stadtlauf könnte schon der Cup-Sieger gekrönt werden

Am kommenden Samstag wird Zwettl wieder auf den Beinen sein. Die 33. Auflage des Zwettler Stadtlaufs steckt in den Startlöchern und verspricht, auch heuer wieder ein Spektakel zu werden. Allein für die Nachwuchsbewerbe sind schon 300 Schüler vorangemeldet.

„Wir freuen uns wieder auf einen tollen Lauf, wieder den Sport mitten in die Stadt zu bringen“, sagt Reinhard Poppinger, Obmann des Veranstalterklubs SC Zwickl Zwettl. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo der Stadtlauf im Rahmen des Bezirksfestes abgehalten wurde, steht der Traditionslauf heuer wieder für sich. „Dadurch ist der Zeitplan auch etwas lockerer“, so Poppinger. Die letzten Aufbauarbeiten beginnen nach dem Rathausmarkt, der bis Samstagmittag läuft. Danach übernehmen die Läufer für einige Stunden.

Los geht's um 15 Uhr mit den Kinder- und Schülerbewerben. Um 17 Uhr startet der 3km lange Hobbylauf, der heuer im Zeichen des guten Zwecks steht. Die Hälfte der Startgelder kommen nämlich an den Verein „hands up for down“ von Kathrin Jungwirth zugute. Der Verein mit Sitz in Rappottenstein ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Menschen mit Down Syndrom im Waldviertel. „Es freut uns, diesen Verein unterstützen zu können“, betont Poppinger, der für den Hobbylauf auch ausdrücklich nicht nur Läufer, sondern auch Nordic Walker oder flotte Spaziergänger anspricht. „An erster Stelle steht, so viele Menschen wie möglich dazu animieren zu können, sich sportlich zu betätigen.“

Aus sportlicher Sicht kommt der große Höhepunkt um 18 Uhr mit dem Hauptlauf. Der schlängelt sich wieder von Start und Ziel am Sparkassenplatz über vier große 2,1km lange Runden durch die Innenstadt (Gesamtlänge: 8,7km). Dabei kann heuer schon die Entscheidung im Waldviertel-Cup fallen. Gewinnt Martin Hofbauer den vierten Cup-Lauf in Serie, dann steht der Rehberger vorzeitig als Gesamtsieger fest.