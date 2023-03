Die Wührers in Lissabon

Werbung

Die Zwickl-Zwettler Silvia und Thomas Wührer, der nach verletzungsbedingter Pause wieder einstieg, nahmen beim Lissabon-Marathon an der Halbdistanz teil. Bei bestem Wetter (sonnig, kaum Wind und viel Sonne) beendete Thomas die 21,1km in 1:25.37, Silvia finishte in 1:35.22.

„Ein guter Testwettkampf für den Marathon im April“, resümierte Silvia Wührer. Der Halbmarathon in Lissabon war auch gleichzeitig der dritte Lauf der SuperHalfs-Serie. Diese Serie möchten die Wührer heuer abschließen, dafür sind noch zwei weitere Halbmarathon geplant.