Laufsport Erfolgreiches Marathon-Debüt im Big Apple für Zwettler

Glücklich im Ziel. Thomas Wührer nach seinem Marathon-Debüt in New York City. Foto: privat

T homas Wührer vom SC-Zwickl-Zwettl erfüllte sich in New York seinen Traum vom Marathon – und wurde in den USA gleich zweitschnellster Österreicher.