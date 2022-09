Gesamtsieger nach Langenlois fix: Würfel im Waldviertel-Cup gefallen

Werbung

Beim 35. Weinstadtlauf in Langenlois fielen am Samstag die Entscheidungen in der Waldviertel-Cup-Gesamtwertung. Mit ihren Laufsiegen holten sich Ruth Doppler und Philipp Gintenstorfer auch die Cup-Kronen einen Bewerb vor dem Finale.

Gintenstorfer distanzierte den Kremser Martin Hofbauer, mit dem er sich auf der ersten 5km-Runde noch ein beherztes Duell geliefert hatte, am Ende um etwas mehr als eine Minute. Der Absdorfer wurde mit der Zeit von 33:26min auch der erste ULC-Langenlois-Sieger beim Heimlauf seit 1986. Rang drei ging an den LT-Gmünder Stefan Apfelthaler (35:51).

Von Beginn weg eine klare Angelegenheit war die Damen-Wertung, wo sich die Garserin Ruth Doppler trotz noch nicht ganz überstandenem Infekt in 39:54 den Sieg holte. Genauso abgesichert war der zweite Platz von Anna Holzmann (SC Zwickl Zwettl) mit 41:44. Platz drei ging an Katharina Rauscher vom ULC mit 43:21.

Apfelthaler braucht noch ein Ergebnis

Bei den Damen sind die ersten drei Cup-Ränge damit praktisch bezogen. Anna Holzmann könnte beim Herrensee-Lauf Elisabeth Winter aber noch den zweiten Platz streitig machen – die beiden trennen nur zwei Punkte.

Bei den Herren braucht Stefan Apfelthaler noch ein Ergebnis in Litschau, um in die Endwertung zu kommen. Dann wäre ihm der dritte Gesamtrang hinter Gintenstorfer und Hofbauer allerdings praktisch nicht mehr zu nehmen. Sein Verfolger Daniel Hable hat derzeit doppelt so viele Punkte auf dem Konto (16), könnte rund um den Herrensee zwar den sechsten Platz vom Ottensteiner Seelauf aus der Wertung bekommen, müsste aber dann trotzdem zumindest vor Apfelthaler ins Ziel kommen, um die Chance auf das Cup-Stockerl zu wahren. Letzteres gilt auch für den Zwettler Thomas Wührer, der knapp hinter Hable liegt (18 Punkte).

Damit ist also trotz der bereits vergebenen Gesamtsiege noch Spannung beim Cup-Finale Litschauer Herrensee-Lauf am 1. Oktober angesagt.