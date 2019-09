Österreichs Marathonrekordhalter Lemawork Ketema hatte beim Langenloiser Weinstadtlauf keine Konkurrenz. Trotz Problemen mit dem Ischias-Nerv pulverisierte er den Streckenrekord im Hauptlauf (seit 2017 bei 33:07) um fast zwei Minuten, finishte in 30:56.

Doch auch hinter dem gebürtigen Äthiopier, der das übrige Feld um viereinhalb Minuten distanzierte wurde groß gejubelt. Der Langenloiser Philipp Gintenstorfer musste sich zwar im Duell um Rang zwei dem Kremser Martin Hofbauer geschlagen geben, fixierte mit dem sechsten Podestplatz im sechsten Lauf den Gesamtsieg beim 30. Waldviertler Laufcup.

Anna Holzmann nahm Leidenfrost Punkte ab

„Ich bin überglücklich“, freute sich der 29-Jährige, der beim Cupfinale am Litschauer Herrensee (21. September) nun nicht mehr von der Spitze geholt werden kann. Um Rang zwei gibt‘s noch ein Match zwischen dem Kremser Thomas Reischer und Crosscup-Sieger Stefan Apfelthaler vom LT Gmünd, der in Langenlois Vierter wurde.

Spannung bis zum Schluss ist hingegen bei den Frauen garantiert. Nicoletta Leidenfrost und Anna Holzmann hatten in der Weinstadt zwar nichts mit dem Sieg zu tun, den holte die ehemalige Radrennfahrerin Annabelle Konczer in 37:19 vor Sabine Hofer (40:55). Im Rennen um Rang drei nahm die Zwickl-Zwettlerin Holzmann der viertplatzierten Leidenfrost aber über eine Minute ab und machte damit auch in der Cup-Wertung Punkte auf die LT-Gmünderin gut.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg bei den Frauen fällt also am Herrensee. Davor steigt der Waldviertler Frauenlauf.