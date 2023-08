HKZ-Team beim „Muddy Angel“-Run gegen Brustkrebs

21 Mitarbeiterinnen des Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs nahmen am „Muddy Angel Run“ in Wien teil. Dies ist der größte Hindernislauf Europas für Frauen aller Fitnesslevel, führt durch verschiedene Stationen - und unterstützt zudem die Bekämpfung von Brustkrebs. Für jeden Teilnehmer spendet der Veranstalter einen Euro an Organisationen und Projekte zur Bekämpfung dieser heimtückischen Krankheit.

Aus sechs unterschiedlichen Abteilungen des HKZ kamen die Teilnehmerinnen beim Muddy Angel Run, der zu einem unvergesslichen Teamerlebnis wurde. Die Mitarbeiterinnen des Rehabilitationszentrums sprangen voller Energie ins Wasser, rannten durch den Schaum und krochen durch den Schlamm - immer mit einem ansteckenden Lächeln im Gesicht. Gemeinsam meisterten sie die herausfordernden 15 Stationen entlang einer 5 km langen Strecke.

„Ich bin stolz darauf, Teil des Muddy Angel Runs gewesen zu sein! Es war ein unglaubliches Erlebnis, gemeinsam mit meinen Kolleginnen diese aufregende Herausforderung zu meistern. Wir haben uns gegenseitig motiviert und unterstützt, und es hat so viel Spaß gemacht, die Hindernisse zu überwinden. Aber das Beste daran ist, dass wir nicht nur uns selbst herausgefordert haben, sondern auch einen Beitrag im Kampf gegen den Brustkrebs leisten konnten“, sagte Stefanie Kokot, Sportwissenschafterin im Herz-Kreislauf-Zentrum.

„Für uns steht nicht nur die sportliche Aktivität im Fokus, sondern auch der Punkt soziale Verantwortung zu übernehmen. Mit großer Freude unterstützen wir den Kampf gegen den Brustkrebs und hoffen, dass unsere Spenden einen positiven Beitrag leisten können“, betonte Geschäftsführer Fritz Weber.