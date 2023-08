Kamptal-Lauf: Oberösterreicher siegte vor zwei Zwettlern

Der 5. August war bislang der kühlste und regnerischste Tag dieses Sommers. Just an diesem Tag endete die Sommerpause in der Waldviertler Laufszene mit dem Kamptallauf. Die Bedingungen entlang der malerischen 11,2 Kilometer langen Strecke vom Dorfmuseum in Roiten weg waren dementsprechend fordernd, auch an einen Sprung ins Sonnenbad am Kamp direkt beim Ziel dachte angesichts der nasskalten Temperaturen wohl niemand nach. Die Starterzahlen können sich mit 71 Läufern dennoch sehen lassen, sind in etwa im Trend der vergangenen Jahre.

Der nasse Untergrund beflügelte offenbar. Denn auch die Zeiten waren stark. Der Oberösterreicher Rene Pointner absolvierte die Strecke entlang des Kamps in 41:33 Minuten. So schnell war hier schon lange keiner mehr - auch wenn auf den Streckenrekord von Christoph Laister aus 2016 (37:20) noch einiges fehlte. Neben Pointner standen zwei Lokalmatadore auf dem Podest: der Zwickl-Zwettler Michael Gaubitzer (42:01) und Daniel Hable vom LC Werbeprofi (42:34).

Klare Verhältnisse auch bei den Damen

Das Spitzentrio distanzierte das restliche Feld beträchtlich. Am ehesten mithalten konnte noch Thomas Wührer (SC Zwickl Zwettl) in 44:16, danach riss die Konkurrenz komplett ab.

Ähnlich aufgesplittet war das Feld in der Damenwertung, die sich die Zwickl-Zwettlerin Silvia Wührer in 50:32 vor ihrer Vereinskollegin Christina Kastner (50:50) schnappte. Rang drei ging Magdalena Eschelmüller (51:32). Danach wurden die Abstände größer.

Traditionell wird beim Kamptallauf auch die Vereinsmeisterschaft des SC Zwickl Zwettl ausgetragen. Diese holten sich folglich Silvia Wührer vor Kastner und Birgit Weissinger, die aus Gesamt-Rang vier landete, sowie Michael Gaubitzer vor Thomas Wührer und Jürgen Grassinger (Gesamt-Siebenter).

Letztlich gab es dann sogar noch eine kleine Regenpause, sodass die Siegerehrung einigermaßen trocken über die Bühne gehen konnte - und im Anschluss sogar noch Zeit für einen gemütlichen Ausklang war.