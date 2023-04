Silvia Wührer beim London-Marathon: Zurück auf der großen Bühne

Nicht nur in Wien war Sonntag Marathon, sondern auch in London. Wie beim VCM fiel der Streckenrekord (der Kenianer Kelvin Kiptum siegte in 2:01.25). Und wie beim VCM war auch in England das Waldviertel vertreten. Silvia Wührer war das Losglück hold – hier gibt‘s die Startplätze nur via Lotterie.

Und so kam die Zwettlerin nach fünf Jahren Wartezeit zurück auf die Bühne der großen Marathons der Welt. „London ist stimmungsmäßig in Europa sicher nicht zu überbieten“, sagte Wührer, die bereits in New York, Berlin, Chicago und Boston am Start war. „Grandios, welches Fest die Zuschauer hier den Läufern bieten! Man muss aufpassen, vor ‚Stimmung aufsaugen‘, nicht aufs Laufen zu vergessen.“

Das gelang Wührer gut. Bei Regen aber angenehmen Temperaturen lief sie nach 3:21.38 ins Ziel vor dem Buckingham Palace. „Was für ein Ambiente!“