Zwettlerin Anna Holzmann war die schnellste Österreicherin

Werbung

Mit ca. 31.000 TeilnehmerInnen, davon 8.000 über die Marathon-Distanz, ging der Vienna City Marathon am Sonntag wieder fast wie in „normalen“ Zeiten über die Bühne. Nicht mehr vergessen wird die 39. Auflage – erstmals wieder zum Standardtermin – wohl Anna Holzmann. Die Zwettlerin war auf der Marathon-Distanz die schnellste Österreicherin!

„Da die österreichische Frauen-Elite nicht startete, vermutete ich schon, dass diesmal eine Amateurin beste Österreicherin werden könnte. Aber dass ich das sein sollte, hätte ich niemals für realistisch gehalten“, sagt Anna Holzmann, die ihr Training Richtung Drei-Stunden-Marke ausgerichtet hatte. „Ob man die Leistung dann wirklich abrufen kann, hängt aber von vielen Faktoren ab. Dass ich beste Österreicherin geworden bin, wiegt subjektiv sogar mehr, als wenn ich die drei Stunden geknackt hätte.“

Die 3:03.06 Stunden, in denen die Zwickl-Zwettlerin die 42,2km abspulte, waren auch so klare neue Personal Best.

Plötzlich blieb das ORF-Motorrad da

Eine pandemiebedingte Neuerung beim VCM wirbelte die Live-Berichterstattung kräftig durcheinander. Die fünfminütige Startverzögerung des zweiten Blocks zum ersten führte dazu, dass Carola Bendl-Tschiedel aus Startblock 1 die längste Zeit für die führende Österreicherin gehalten wurde.

Dabei lag da schon die in Block zwei gestartete Anna Holzmann vorne – in der ersten Hälfte noch auf Kurs auf eine Zeit unter drei Stunden. „Ich bekam dann aber Seitenstechen, musste etwas Tempo rausnehmen“, schildert sie, konnte sich in weiterer Folge aber gut zurückkämpfen – so gut, dass auf den letzten Kilometern das Begleitmotorrad des ORF nicht mehr von ihrer Seite weichen wollte.

„Anfangs hab ich skeptisch rübergeschaut“, sagt Holzmann. „Ich habe dann aber unter den Zuschauern immer deutlicher meinen Namen gehört. Da ist es mir gedämmert. Der Zieleinlauf war dann mit Abstand der beflügelndste und denkwürdigste in meiner Laufkarriere.“

Schließlich kündigte auch schon der Zielsprecher die Zwettlerin als schnellste Österreicherin an. „So schwer die Beine bei der Staatsoper noch gewesen waren, so leichtfüßig war ich jetzt unterwegs“, erzählt sie. Nach 3:03.06std überquerte sie die Ziellinie, eine Minute vor Bendl-Tschiedel.

Knapp zwölf Minuten nach Holzmann finishte ihr Vater Hermann als AK-60-Fünfter.

Einige Läufer des SC Zwickl Zwettl waren darüber hinaus auch im Halbmarathon erfolgreich: Gregor Kainz (1:43), Georg Hammerschmidt (1:48), Erwin Wagner (1:51), Thomas Gary (1:53), Theresa Fischer-Kainz (1:56), Elisabeth Reuberger (1:57), Johann Gari (1:57) und Elena Oels (2:10).