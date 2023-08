Daniel Hable als Medaillenhamster bei den Landesmeisterschaften

Als Medaillenhamster erster Güte für den LC Waldviertel erwies sich der Georgenberger Daniel Hable bei den Niederösterreichischen Leichtathletik Masters-Meisterschaften, die am Wochenende zusammen mit den Wiener und der Burgenländischen Titelkämpfen im LAZ Wien ausgetragen wurden. Hable, aktuell auch einer der Stärksten in der regionalen Volkslaufszene, hat die leichtathletische Vielseitigkeit als zweites Standbein bzw. neues Steckenpferd entdeckt und entwickelt. Bei insgesamt zehn Starts (über 100, 200, 400, 800 und 5.000 Meter sowie Hoch- und Weitsprung, Kugelstoß, Diskus- und Speerwurf) in der Altersklasse 35 errang er gleich neun Medaillen, einzig über die 5.000m fehlte dann doch die Substanz.

„Ich bin mehr als zufrieden, zumal auch einige neue Bestmarken dabei waren. Insgesamt neun Medaillen, das kann sich echt sehen lassen!“, resümierte Hable, der seine erste Medaille am Samstag im 100m-Sprint holte, mit 15,76 Sekunden wurde er bei starker Konkurrenz Zweiter. In diesem Stil ging es weiter. Über 200 Meter legte Hable mit 31,09sek gleich die nächste Silberne nach und wurde auch gleich anschließend im Diskuswerfen Zweiter.

Über 800 Meter zum ersten Titel

„Für den 800m-Bewerb rechnete ich mir wieder gute Medaillenchancen aus“, verriet Hable, der nach der ersten Runde noch auf Rang drei lag, dann aber das Tempo anzog und auf den letzten 150 Metern noch seinen Konkurrenten überholte. Mit 2:28.70 Minuten stellte er auch gleich eine neue persönliche Bestzeit auf. Und musste sich dann sputen, um noch rechtzeitig zum Hochsprung zu kommen, da der 800m-Lauf etwas verspätet begonnen hatte. Geschadet hat der Stress dem Georgenberger aber nicht: Seine Erwartungen erfüllte er mit 1,15m zwar nicht ganz, für die erste Goldmedaille reichte es dennoch.

Beim 5.000m-Bewerb, dem letzten des Samstags, war jedoch dann etwas die Luft draußen. Die Läufer waren je nach Generation auf zwei Starterblocks aufgeteilt, um nicht zuviele Läufer gleichzeitig auf der Strecke zu haben. Für Hable reichte es mit einer Zeit von knapp über 19 Minuten nur zu Rang vier. „Leider ein undankbarer Platz“, meinte er. „Aber ich hab trotzdem ein tolles Rennen abgeliefert, war mit enormem Ehrgeiz dabei.“

Als Draufgabe noch ein Lauf zum Abschluss

Der Sonntag war den Technik-Bewerben vorbehalten. Los ging es um 10 Uhr mit Kugelstoßen, wo Hable alle Versuche ausschöpfte und schließlich mit 5,53m Silber in der M35-Klasse einheimste. Weiter ging es mit dem Speerwurf. „Ich hatte keine Ahnung, wie weit die Reise des Speers gehen sollte“, ging Hable ohne Erwartungen in den Bewerb. Und holte sich prompt die zweite Goldmedaille des Wochenendes. Die dritte folgte gleich im nächsten Bewerb, dem Weitsprung. Dafür hatte Hable einiges geplant, wollte seine Bestmarke knacken. Im dritten Versuch ging der Plan auf - 3,19m. Was gleichzeitig Gold einbrachte.

Angespornt von den guten Leistungen schob Hable letztlich noch einen Sprintbewerb ein, entschied sich für die Nachnennung zum 400m-Bewerb. „Anfangs war nicht klar, ob sich der Bewerb zeitlich ausgehen würde. Nachdem Zeit war, dachte ich mir dann, als Läufer muss man doch so tolles, medaillenreiches Wochenende mit einem Lauf beenden“, erklärte Hable. Und setzte dem Wochenende die Krone auf: Über 400m schraubte er seine Personal Best auf 67,34sek herunter, obendrein holte er zum Abschluss noch die Bronzemedaille.

Somit war auch der Medaillensatz in der M35-Klasse komplettiert: drei Goldene (Hochsprung, Speerwurf, Weitsprung), fünf Silberne (100m, 200m, 800m, Diskuswerfen und Kugelstoßen) und einmal Bronze (400m). Dazu noch ein Vierter Rang über 5.000m - Hable war also in allen zehn Bewerben in den Top 4!