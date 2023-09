Hable räumte auch in Eisenstadt groß ab

Schon mehrmals hat Daniel Hable unter Beweis gestellt, wie gut ihm sein neues zweites Steckenpferd Leichtathletik neben dem Laufsport taugt. Erst vor wenigen Wochen kam er reich mit Medaillen behängt von den Masters-Landesmeisterschaften heim. Jetzt räumte der Georgenberger auch bei den Österreichischen Meisterschaften der Masters (M35-M100) in Eisenstadt groß ab, holte zwei Silbermedaillen und sechsmal Bronze.

„Da sich die Anreise mit zweieinhalb bis drei Stunden als nicht zu weit herausstellte, dachte ich, Eisenstadt ist einen Versuch wert“, sagt Hable. „Das hat sich als komplett richtig herausgestellt!“

„Die bedeutendste Medaille für mich!“

Die erste Medaille holte der LC-Waldviertler noch am Freitagabend beim stark besetzen 5.000-Meter-Bahnlauf, der um 21 Uhr gestartet wurde. Hable lief von Beginn an in der sechs Mann großen Führungsgruppe mit, ehe sich knapp vor Schluss drei Läufer absetzten, sich den Gesamtsieg ausmachten. „Ich bin dann auf der letzten Runde 'All In' gegangen, was voll aufgegangen ist“, schildert Hable, der jetzt in der Verfolgergruppe lief. „Ich konnte meinen Vordermann noch überholen, bin damit Gesamt-Fünfter geworden.“ In seiner Altersklasse M35 brachten ihm die 17:16min Rang drei und damit die Bronze-Medaille. Hable: „Für mich als Langstreckenläufer die bedeutendste Medaille des Wochenendes!“

Der Samstag startete mit den Sprintbewerben über 100 und 200 Meter. „Bei der übermächtigen Besetzung war mir aber klar, dass eine Medaille nicht machbar sein wird“, sagt Hable, der letztlich beidemale als M35-Fünfter einlief - und mit neuer persönlicher Bestzeit. Nachmittag stand der Weitsprung auf dem Programm, wo Hable im sechsten Versuch 3,68 Meter erreichte. Das bedeutete die Bronze-Medaille. Auch im Diskusbewerb („Sicher nicht meine technisch stärkste Disziplin.“) holte er Rang drei.

Gute Leistungen spornten an

Mit einem läuferischen Höhepunkt ging dann der Tag zu Ende. Beim 800-Meter-Lauf war die Zielsetzung für Hable, die persönliche Bestleistung zu verbessern. Das gelang mit 2:22.79min um satte sechs Sekunden. „Damit bin ich mehr als zufrieden“, resümierte Hable. Für eine Medaille reichte es im sehr starken Teilnehmerfeld nicht, seine Leistungen bestätigten ihn aber in der Entscheidung, am Sonntag für einige Bewerbe nachzumelden - unter anderem den 1.500-Meter-Lauf.

Mit diesem startete der letzte Bewerbstag umd 10 Uhr. „Leider war ich etwas übermotiviert vom Freitag und Samstag, startete zu schnell“, erklärte Hable, der deshalb in der zweiten Runde zwei Plätze verlor. „Das Rennen hätte aber trotzdem nicht besser laufen können.“ Er brachte mit 4:50min den dritten Platz ins Ziel, holte sich Bronze. Das schaffte Hable dann auch im Speerwurf. Schließlich beendete der Georgenberger das Mammut-Wochenende noch mit zwei Silbermedaillen, die eine im 400-Meter-Sprint mit 66,57sek, die andere im Kugelstoßen mit 6.05m.

„Fokus bleibt auf den Laufbewerben“

„Ich habe den Fokus auf die Laufbewerbe gelegt, dort wirklich Top-Zeiten geholt, danach auch bei den Technikbewerben gute Leistungen gezeigt“, zieht Hable ein positives Fazit. „Ich habe in allen zehn Bewerben neue persönliche Bestmarken aufgestellt. Die bedeutendste Medaille ist für mich die über 5.000 Meter. Denn dem Laufsport gebe ich weiterhin den Vorzug - trotz der Erfolge in den technischen Bewerben.“

Zu den Masters-Meisterschaften will er aber nächstes Jahr wiederkehren.

Neben Daniel Hable war in Eisenstadt auch der Waidhofner Rolf Werner für den LC Waldviertel am Start, holte in seiner Lieblingsdisziplin über 1.500 Meter die Bronze-Medaille in der M60-Klasse.