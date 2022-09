Medaillen für Zwettler Molham

Werbung

Tolle Neuigkeiten einmal mehr von Molham Hawana. Das Zwettler Leichtathletik-Talent zeigte bei den Oberösterreichischen U16-Landesmeisterschaften im neuen Linzer Stadion sowie bei den U16-Staatsmeisterschaften in Götzis auf.

Im berühmten Mösle-Stadion holte sich der 15-Jährige gleich drei Goldmedaillen, gewann im Speerwurf, im Kugelstoßen und in der 4x100m-Staffel. Darüber hinaus gab es noch eine Bronze-Medaille im Weitsprung. Auch über 100m Hürden (Rang vier) und im 100m-Sprint (Rang sechs) zeigte er starke Leistungen.

Bei den Oberösterreichischen U16-Landesmeisterschaften holte Molham trotz Schienbeinverletzung Goldmedaillen in seinen beiden Lieblingsdisziplinen Kugelstoßen und Speerwurf – aufgrund der Verletzung konnte er kaum Anlauf nehmen, gewann dennoch souverän. Die Verletzung hatte er sich über 100m Hürden am ersten Bewerbstag zugezogen.

Weiter geht‘s im U18-Bundesländer-Cup. Seit voriger Woche besucht Molham übrigens die Leistungssport-HASCH in Linz, trainiert damit im Olympiazentrum und Talentezentrum der Stahlstadt. „Nun kann ich endlich täglich trainieren, ohne die dauernde weite Anreise aus Zwettl“, freut er sich.