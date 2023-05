Molham Hawana meldete sich eindrucksvoll zurück

Nach längerer Krankheit meldete sich Molham Hawana am Wochenende eindrucksvoll zurück in der Leichtathletik-Welt. Der 16-jährige Zwettler war bei der Österreichischen Meisterschaft der Vereine in Amstetten im Einsatz - in der allgemeinen Klasse mit dem Team der TGW Zehnkampf Union,

Dort wurde Molham aufgrund seiner starken Leistungen im Speerwurf trotz seines jungen Alters aufgenommen. Und er zahlte es trotz Trainingsrückstand nach der langen Pause mit Leistung zurück. Er holte dort den sensationellen zweiten Platz! Und dabei schraubte er mit dem 800-Gramm-Speer seine Personal Best um vier Meter hinauf, hält jetzt bei 55,53 Meter.

Damit trug Molham wesentlich zum Staatsmeistertitel der TGW Zehnkampf Union bei. „Alle freuten sich mit Molham, der einen langen, schweren Weg hinter sich hat und jetzt wieder voller Zuversicht in die Zukunft blicken kann“, erzählt sein Pflegevater Mario Weiß, der auch von einer weiteren erfreulichen Nachricht berichtet: Molham Hawana wurde vom Österreichischen Leichtathletik-Verband für das EYOF (European Youth Festival) 2023 in Maribor nominiert.

„Das motiviert ihn natürlich noch einmal zusätzlich“, sagt Weiß. „Es vergeht kein Tag ohne intensives Training.“ Molhams Trainingsmöglichkeiten zu Hause haben sich indes auch sehr positiv entwickelt. Der Zwettler Gymnasium-Direktor Wolfgang Steinbauer gibt Molham die Möglichkeit jederzeit auf der Gym-Sportanlage zu trainieren. „Ein großes Danke dafür. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auf den Sportanlage der Stadtgemeinde wurde das nicht genehmigt...“