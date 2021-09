Die Erfolge bleiben eine durchgehende Konstante in der Karriere des Molham Hawana (14). Die vergangenen zwei Monate, an denen jedes Wochenende ein Bewerb stattfand, bestätigten dies eindrucksvoll, trotz der intensiven körperlichen und geistigen Belastung und obwohl der junge Zwettler zu den jüngsten Athleten im ganzen Teilnehmerfeld gehörte.

Besonders imposant sind seine Ergebnisse bei den Staatsmeisterschaften und den Oberösterreichischen Landesmeisterschaften. Bei Letzteren dominierte der junge Athlet mit zwei Goldmedaillen im Speerwurf und Weitsprung, einer Bronze Medaille auf die 1.000m und einem soliden vierten Platz im Kugelstoßen. Im weiteren Verlauf der Saison, inklusive der Landesmeisterschaft, schaffte Molham schlussendlich das Limit für Speerwurf, Weitsprung, 300m Lauf , 4x100m Staffel und 1.000 m Lauf für die Staatsmeisterschaften in Linz. Bei diesen holte er sich den Vizestaatsmeistertitel im Speerwurf als einziger Teilnehmer mit Jahrgang 2007, zwei vierte Plätze im Weitsprung und in der 4x100m Staffel krönen das erfolgreiche Wochenende.

Die österreichischen Staatsmeisterschaften der Vereine in der Südstadt, zwei Woche vor den Einzelstaatsmeisterschaften, bei denen jeder Athlet nur bei drei Disziplinen teilnehmen durfte, dominierte Hawana im Speerwurf, Weitsprung und 1.000m Lauf mit drei ersten Plätzen und half seinem Verein damit zu der Goldmedaille.

Sein Vater Mario Weiß resümierte, dass es eine sehr erfolgreiche Freiluftsaison gewesen sei, vor allem wenn man bedenkt, dass dieses Jahr als Trainings- und Aufbaujahr geplant war, da Molham in seiner Altersklasse (U16) heuer einer der Jüngsten ist. Auch sein Trainer Georg Werthner, vierfacher Olympiateilnehmer, zeigte sich zufrieden mit seinem Schützling: „Molham zeichnet seine Leidenschaft und Fleiß aus, welche ihm zu seinen teils sehr beachtlichen Ergebnissen führen. Natürlich ist er bereits auch biologisch weiter als andere in seinem Alter.“ Aufholbedarf ortet Werthner allerdings noch im Sprint- und Stabhochsprung-Bereich: „Im Vergleich zu einigen anderen Gleichaltrigen, fehlt ihm noch etwas die Grundschnelligkeit, welche zum großen Teil genetisch veranlagt ist. Auch den Stabhochsprung sollten wir in Zukunft mehr fokussieren, da er in dieser Disziplin noch kaum Erfahrung hat und sie doch zum Mehrkampf dazu gehört.“

Positiv entwickelt sich derzeit die derzeitige Situation rund um Molhams Staatsbürgerschaft. Während sich der Prozess durch den Österreichische Leichtathletikverband über die Sommermonate etwas verzögerte, soll nun der Weg geebnet werden für die österreichische Staatsbürgerschaft des Nachwuchstalents – derzeit nimmt Molham noch unter der syrischen an Wettkämpfen teil.